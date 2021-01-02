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≡ Казахстан официально отказался от смертной казни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40631
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
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С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них. Согласно международному протоколу у Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
40
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
#1
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не будет у нас правового общества без этой меры. Мрази обнаглеют и будут убивать людей или совершать особо тяжкие преступления против личности или общества, зная о том, что не лишатся жизни. Живой пример под боком в Ките намного порядка больше чем у нас и в РФ, потому что чувство безнаказанности порождает беспредельные желания творить зло.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
40
Re: Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:08
#2
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извиняюсь в Китае
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
529
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:17
#3
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рихард, а теперь подумайте, почему отказались? И кто принимает эти решения?
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