Re: Первый ребенок 2021 года родился в день рождения ее мамы в...

Отправлено: - 16:19

На последней фотки, это Я, Вася, Нутсултан. Люди которые держут, пупавин режут. Это почти боги. В их глазах столько любви. Почему наши чиновники не могут поднять зп. Они достойны хорошей зп, они нас держут в руках, в первые минуты жизни.