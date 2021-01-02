Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 785 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • В-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первый ребенок 2021 года родился в день рождения ее мамы в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40631
Первый ребенок 2021 года родился в день рождения ее мамы в Костанайской области
Отправлено: 02.01.21 - 10:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом, а также о том, сколько детей родилось в регионе в первый день нового года, сообщило управление здравоохранения Костанайской области на своей странице в Instagram. Первую новорожденную назвали Нурданой.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9872
Re: Первый ребенок 2021 года родился в день рождения ее мамы в...
Отправлено: 02.01.21 - 10:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Костанайцы, знакомьтесь! Нурдана - наша новогодняя землячка.

Поздравляю. Вспомнил когда у меня родился сынок. Я заплакал, Это были слезы счастья . Простые мужские слезы.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
16
Re: Первый ребенок 2021 года родился в день рождения ее мамы в...
Отправлено: 02.01.21 - 12:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурдана - наша новогодняя землячка.

Источник:


Странно, а почему в лучших традициях Казахстана не дали имя Локдауна?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9872
Re: Первый ребенок 2021 года родился в день рождения ее мамы в...
Отправлено: 02.01.21 - 16:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На последней фотки, это Я, Вася, Нутсултан. Люди которые держут, пупавин режут. Это почти боги. В их глазах столько любви. Почему наши чиновники не могут поднять зп. Они достойны хорошей зп, они нас держут в руках, в первые минуты жизни.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
529
Первый ребенок 2021 года родился в день рождения ее мамы в Костанайской области
Отправлено: 02.01.21 - 19:18
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Странно, что до сих пор не дали имена Нурсултания и Нуротания
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS