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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40631
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 10:44
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Глядя на все эти нелогичные запреты с двойными стандартами, пугающие непомерными штрафами сообщения, складывается ощущение не заботы чиновников о народе, а нагнетание страха любой ценой для понижения градуса самого народного праздника.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6092
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 15:11
#15
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Цитата:
maxsaf:
требуется условно говоря ввести 4 любых ограничения.

Зачем? при таких цифрах можно вообще все ограничения снять. От гриппа и других болячек больше же мрут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9550
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 15:14
#16
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Цитата:
elektron:
Зачем? при таких цифрах можно вообще все ограничения снять. От гриппа и других болячек больше же мрут.

Санитарный врач такой вопрос бы не задал, потому что он знает, сколько пациентов сейчас под ивл и получают кислород, и сколько пациентов лечат клизмой на лестнице у входа, потому что им места не хватило ;-)

[Исправлено: maxsaf, 02.01.2021 - 15:14]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6092
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 15:18
#17
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Цитата:
maxsaf:
потому что он знает, сколько пациентов сейчас под ивл

максимум 309, что то совсем слабо с медициной то?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9550
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 15:18
#18
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Цитата:
elektron:
максимум 309, что то совсем слабо с медициной то?

Конечно слабо, это же вам не Германия :-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6458
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 16:11
#19
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Цитата:
Серый волк:
Гадящие в каждой ветке НГ абайки не поймут

От серого стоящего по нос в своем только и слышно бульк бульк
Насяльнику привет передал?

Цитата:
рихард:
Специально для Абайки. Согласно одному из последних распоряжений главного нашего санитара запрещалось проведение всевозможных фейерверков и салютов именно на Новый Год.

Специально для рихарда
Полицейские Кост области прокомментировали запрет на салюты
В которых четко расписали когда можно шуметь после 11 а когда нет
На праздники запрет не распространяется
Цитата:
yudjin:
А при чем здесь Новый год? А при том, что коронавирус стал прикрытием для политики.

Ой Юджин Когда ты рассуждаешь о помидорах и дачах ты ещё немного объективен
Но когда начинаешь рассуждать о общественном то вообще швах

Какая политика? Что тебе запретили НГ праздновать ? Не дали салютик выстрелить? Лишний раз не дали повод побугуртить над ледовым городком в центре? Или в чем политика тут заключена? На митинг не мог летом выйти? А до этого каждый день выходил?)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7634
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 16:58
#20
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У меня Новый год не отнимут никакими запретами,мы всей компанией стрельнули в первые минуты Нового года,потом позвонили Россияне и мы ещё бахнули после поздравления Путина,ну и само собой стрельнули уже 1января вечером,кстати народу на улице чё то совсем не было,обычно 1-го вечером идёшь то тут то там шумные весёлые компании встречаются,а тут тишина,то ли не пьют люди, то ли в самом деле запретов побоялись.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9550
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 17:13
#21
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Цитата:
Добринцофф:
позвонили Россияне и мы ещё бахнули после поздравления Путина,

Куда пропал ваш инстинкт самосохранения? ))) Это же хуже красной тряпки в северном КЗ:lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9872
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 17:24
#22
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Цитата:
Добринцофф:
Новый год всегда это особеный праздник . Хоть в детсве! Хоть в старости))). Я алиментщик. Детям всегда что на Н овый год, что день рождения. Дарю деньги! Они очень рады! А когда они рады, Я тоже очень рад
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7634
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 17:38
#23
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Цитата:
Vit:

Увидел аватарку и вспомнил,ох и танцы вчера были под Little Big :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2157
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 18:15
#24
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Цитата:
Добринцофф:
ох и танцы вчера были под Little Big


А ко мне вот через 2 часа опять придут гости. И продолжим!
Не резирайте меня, форумчане! Только в НГ и можно от души расслабиться :lol:

Перевод:
Потребуется не один коктейль "Маргарита"
Я буду называть тебя «моя милая сеньорита"
Я уйду, как кончится ночь, но только вместе с тобой, да
Всё, что тебе нужно делать, — это быть готовой к действиям сейчас

Да, ты такой обаятельный зайчикYeah,
Да, ты такой забавный пупсик
Тебе только нужно быть готовой к действиям прямо сейчас :lol: ;-) :-P
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6458
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 20:02
#25
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Цитата:
maxsaf:
Куда пропал ваш инстинкт самосохранения? ))) Это же хуже красной тряпки в северном КЗ

Вроде как кроме вас и куата Ахмета это никого не задевает)

Вы два сапога пара,на вас он свои ролики и пишет)а по факту большинству пофиг
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