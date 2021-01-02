Глядя на все эти нелогичные запреты с двойными стандартами, пугающие непомерными штрафами сообщения, складывается ощущение не заботы чиновников о народе, а нагнетание страха любой ценой для понижения градуса самого народного праздника. Читать новость
elektron: Зачем? при таких цифрах можно вообще все ограничения снять. От гриппа и других болячек больше же мрут.
Санитарный врач такой вопрос бы не задал, потому что он знает, сколько пациентов сейчас под ивл и получают кислород, и сколько пациентов лечат клизмой на лестнице у входа, потому что им места не хватило
Серый волк: Гадящие в каждой ветке НГ абайки не поймут
От серого стоящего по нос в своем только и слышно бульк бульк Насяльнику привет передал?
Цитата:
рихард: Специально для Абайки. Согласно одному из последних распоряжений главного нашего санитара запрещалось проведение всевозможных фейерверков и салютов именно на Новый Год.
Специально для рихарда Полицейские Кост области прокомментировали запрет на салюты В которых четко расписали когда можно шуметь после 11 а когда нет На праздники запрет не распространяется Цитата:
yudjin: А при чем здесь Новый год? А при том, что коронавирус стал прикрытием для политики.
Ой Юджин Когда ты рассуждаешь о помидорах и дачах ты ещё немного объективен Но когда начинаешь рассуждать о общественном то вообще швах
Какая политика? Что тебе запретили НГ праздновать ? Не дали салютик выстрелить? Лишний раз не дали повод побугуртить над ледовым городком в центре? Или в чем политика тут заключена? На митинг не мог летом выйти? А до этого каждый день выходил?)
У меня Новый год не отнимут никакими запретами,мы всей компанией стрельнули в первые минуты Нового года,потом позвонили Россияне и мы ещё бахнули после поздравления Путина,ну и само собой стрельнули уже 1января вечером,кстати народу на улице чё то совсем не было,обычно 1-го вечером идёшь то тут то там шумные весёлые компании встречаются,а тут тишина,то ли не пьют люди, то ли в самом деле запретов побоялись.
Новый год всегда это особеный праздник . Хоть в детсве! Хоть в старости))). Я алиментщик. Детям всегда что на Н овый год, что день рождения. Дарю деньги! Они очень рады! А когда они рады, Я тоже очень рад
Перевод: Потребуется не один коктейль "Маргарита" Я буду называть тебя «моя милая сеньорита" Я уйду, как кончится ночь, но только вместе с тобой, да Всё, что тебе нужно делать, — это быть готовой к действиям сейчас
Да, ты такой обаятельный зайчикYeah, Да, ты такой забавный пупсик Тебе только нужно быть готовой к действиям прямо сейчас
Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать