Отправлено: - 16:11

Серый волк:

Гадящие в каждой ветке НГ абайки не поймут

рихард:

Специально для Абайки. Согласно одному из последних распоряжений главного нашего санитара запрещалось проведение всевозможных фейерверков и салютов именно на Новый Год.

yudjin:

А при чем здесь Новый год? А при том, что коронавирус стал прикрытием для политики.

Цитата:От серого стоящего по нос в своем только и слышно бульк булькНасяльнику привет передал?Цитата:Специально для рихардаПолицейские Кост области прокомментировали запрет на салютыВ которых четко расписали когда можно шуметь после 11 а когда нетНа праздники запрет не распространяетсяЦитата:Ой Юджин Когда ты рассуждаешь о помидорах и дачах ты ещё немного объективенНо когда начинаешь рассуждать о общественном то вообще швахКакая политика? Что тебе запретили НГ праздновать ? Не дали салютик выстрелить? Лишний раз не дали повод побугуртить над ледовым городком в центре? Или в чем политика тут заключена? На митинг не мог летом выйти? А до этого каждый день выходил?)