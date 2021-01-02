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Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40629
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 10:44
Глядя на все эти нелогичные запреты с двойными стандартами, пугающие непомерными штрафами сообщения, складывается ощущение не заботы чиновников о народе, а нагнетание страха любой ценой для понижения градуса самого народного праздника.
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Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 10:44
Женя хочется согласится с тобой, но не могу. Если б не переболел и выкинул 2 месяца из жизни, деньги, страх за жизнь. А жить очень хочется, радаватся солнцу, снегу, небу, смотреть как растут дети. Лучше дома посидеть без салютов. Без корпаративов. Просто макароны жувать. Просто потерпеть и все наладится.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6456
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 11:10
Цитата:
Евгений видно услышал звон да не знает где он
На праздники запрет на салюты не распространяется
На новый год и на рождество разрешено
В будни нет
Цитата:
Это называется лишний раз чтобы не было повода побузеть на учителей
Родители сами хотят кульки для детей собирать
И потом сами же буду возмущаться по любому поводу,от чего это у нашей "классной" Маринны Ивановны новая шуба и серьги?? Наваровала с кульков!!!)
Позвольте, закон этот не нов, но почему-то о нем не вспоминали прежде, не вспоминали и на День столицы 6 июля, когда на фоне пика заболеваемости ковидом палили в небо сотни тысяч бюджетных тенге.
Евгений видно услышал звон да не знает где он
На праздники запрет на салюты не распространяется
На новый год и на рождество разрешено
В будни нет
Цитата:
оформленным даже в приказ, кульки со сластями приравнены к страшному слову «коррупция»
Это называется лишний раз чтобы не было повода побузеть на учителей
Родители сами хотят кульки для детей собирать
И потом сами же буду возмущаться по любому поводу,от чего это у нашей "классной" Маринны Ивановны новая шуба и серьги?? Наваровала с кульков!!!)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7089
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 12:09
Цитата:
ну ты же уже много раз говорил, что всё соблюдал: и маски, и антисептики, и изоляцию... Но не избежал заразы... причем по-моему летом это было. Так может дело не в тотальном соблюдении мер? Мне вообще кажется, что вирус нападает на того, кто его боится... психологически подорванное ором, страхом и пропагандой сознание, мишень для тела, так же скованного душными масками и помещениями, вылизанного мылом и химией...
А при чем здесь Новый год?
А при том, что коронавирус стал прикрытием для политики.
Vit:
согласится с тобой, но не могу.
согласится с тобой, но не могу.
ну ты же уже много раз говорил, что всё соблюдал: и маски, и антисептики, и изоляцию... Но не избежал заразы... причем по-моему летом это было. Так может дело не в тотальном соблюдении мер? Мне вообще кажется, что вирус нападает на того, кто его боится... психологически подорванное ором, страхом и пропагандой сознание, мишень для тела, так же скованного душными масками и помещениями, вылизанного мылом и химией...
А при чем здесь Новый год?
А при том, что коронавирус стал прикрытием для политики.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11401
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 12:09
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1207
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 12:32
Цитата:
Сначала запретили всё и вся, потом заднюю включили.
abaika95:
На праздники запрет на салюты не распространяется На новый год и на рождество разрешено В будни нет
На праздники запрет на салюты не распространяется На новый год и на рождество разрешено В будни нет
Сначала запретили всё и вся, потом заднюю включили.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 12:50
Цитата:
yudjin:Соблюдал. Маска, антисептик. Много раз думал почему Я за что. Проводил свое внутринее раследование Оказалось что в детстве садике у меня было пневмония. Может поэтому у меня зараза взяла. Интересно переболевшие была ли такая беда? В инете не нашел Еще раз не курю, пью на праздники. Соседи по палате тоже самое., не курят и видут себя норм. . Незнаю может и спасет маска может и нет. Не хочу спорить. если спасет жизнь маска, то лучше пусть будет Ученые толком не знают сами.
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 12:59
Цитата:
не вспоминали и на День столицы 6 июля,
Какой День столицы?
День рождения Назарбаева...
не вспоминали и на День столицы 6 июля,
Какой День столицы?
День рождения Назарбаева...
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 13:01
Помню, День Рождения столицы,
был 10 июня...
был 10 июня...
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 13:04
Сегодня - день Рождения Тобыла.
Салют - будет?...
Салют - будет?...
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 13:47
Цитата:
Потому что все эти соблюдения - для окружающих. Маска спасает не носящего, а окружающих.
Vit:
Соблюдал. Маска, антисептик. Много раз думал почему Я
Соблюдал. Маска, антисептик. Много раз думал почему Я
Потому что все эти соблюдения - для окружающих. Маска спасает не носящего, а окружающих.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 13:49
Цитата:
Victor Yang:Получается я молодец. А на меня чехали, зарожали,
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 14:01
Цитата:
Вот-вот. Было бы это личным делом каждого - никто бы не следил за этим и не штрафовал.
Vit:
Получается я молодец. А на меня чехали, зарожали,
Получается я молодец. А на меня чехали, зарожали,
Вот-вот. Было бы это личным делом каждого - никто бы не следил за этим и не штрафовал.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 38
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 14:47
Специально для Абайки. Согласно одному из последних распоряжений главного нашего санитара запрещалось проведение всевозможных фейерверков и салютов именно на Новый Год. Тоже не совсем понятно как это влияет на распространение вируса. Однако, народ еще загодя, до этого распоряжения успел закупиться пиротехникой. И что теперь обреченно смотреть на все это безмолвное богатство? Надо было на более ранней стадии ограничить или вообще запретить реализацию пиротехники. А так хрен кого вы удержите. Маразм у чиновников не кончается, тут я согласен с автором. Причем очень тяжело идет исправление в их умах. Порой критика и советы до них не доходят. Неужели они у нас такие тугодумные? Или везде такая картина?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9549
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 15:00
Цитата:
Все влияет, в той или иной степени. Но не все можно ограничивать. Сегодня вы временно главный санитарный врач. Темп снова увеличился, на 0.1 и сейчас составляет 0.8 а ваша задача сделать хотя бы 0.5 поэтому от вас сейчас требуется условно говоря ввести 4 любых ограничения. Сами выбирайте каких. А в конце свою фамилию озвучьте, чтобы каждый недовольный этими новыми ограничениями мог прийти к вам домой и по башке настучать как следует. Ну, теперь ждем от вас любые 4 новых ограничения. Не удивлюсь, если одно из них будет запрет фейерверков на весь год
рихард:
Тоже не совсем понятно как это влияет на распространение вируса.
Тоже не совсем понятно как это влияет на распространение вируса.
Все влияет, в той или иной степени. Но не все можно ограничивать. Сегодня вы временно главный санитарный врач. Темп снова увеличился, на 0.1 и сейчас составляет 0.8 а ваша задача сделать хотя бы 0.5 поэтому от вас сейчас требуется условно говоря ввести 4 любых ограничения. Сами выбирайте каких. А в конце свою фамилию озвучьте, чтобы каждый недовольный этими новыми ограничениями мог прийти к вам домой и по башке настучать как следует. Ну, теперь ждем от вас любые 4 новых ограничения. Не удивлюсь, если одно из них будет запрет фейерверков на весь год
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