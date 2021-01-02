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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40629
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 10:44
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Глядя на все эти нелогичные запреты с двойными стандартами, пугающие непомерными штрафами сообщения, складывается ощущение не заботы чиновников о народе, а нагнетание страха любой ценой для понижения градуса самого народного праздника.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9870
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 10:44
#1
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Женя хочется согласится с тобой, но не могу. Если б не переболел и выкинул 2 месяца из жизни, деньги, страх за жизнь. А жить очень хочется, радаватся солнцу, снегу, небу, смотреть как растут дети. Лучше дома посидеть без салютов. Без корпаративов. Просто макароны жувать. Просто потерпеть и все наладится.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6456
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 11:10
#2
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Цитата:
Позвольте, закон этот не нов, но почему-то о нем не вспоминали прежде, не вспоминали и на День столицы 6 июля, когда на фоне пика заболеваемости ковидом палили в небо сотни тысяч бюджетных тенге.



Евгений видно услышал звон да не знает где он
На праздники запрет на салюты не распространяется
На новый год и на рождество разрешено
В будни нет


Цитата:
оформленным даже в приказ, кульки со сластями приравнены к страшному слову «коррупция»


Это называется лишний раз чтобы не было повода побузеть на учителей
Родители сами хотят кульки для детей собирать
И потом сами же буду возмущаться по любому поводу,от чего это у нашей "классной" Маринны Ивановны новая шуба и серьги?? Наваровала с кульков!!!)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7089
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 12:09
#3
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Цитата:
Vit:
согласится с тобой, но не могу.

ну ты же уже много раз говорил, что всё соблюдал: и маски, и антисептики, и изоляцию... Но не избежал заразы... причем по-моему летом это было. Так может дело не в тотальном соблюдении мер? Мне вообще кажется, что вирус нападает на того, кто его боится... психологически подорванное ором, страхом и пропагандой сознание, мишень для тела, так же скованного душными масками и помещениями, вылизанного мылом и химией...
А при чем здесь Новый год?
А при том, что коронавирус стал прикрытием для политики.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11401
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 12:09
#4
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Гадящие в каждой ветке НГ абайки не поймут. :lol:

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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1207
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 12:32
#5
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Цитата:
abaika95:
На праздники запрет на салюты не распространяется На новый год и на рождество разрешено В будни нет

Сначала запретили всё и вся, потом заднюю включили.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9870
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 12:50
#6
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Цитата:
yudjin:
Соблюдал. Маска, антисептик. Много раз думал почему Я за что. Проводил свое внутринее раследование Оказалось что в детстве садике у меня было пневмония. Может поэтому у меня зараза взяла. Интересно переболевшие была ли такая беда? В инете не нашел Еще раз не курю, пью на праздники. Соседи по палате тоже самое., не курят и видут себя норм. . Незнаю может и спасет маска может и нет. Не хочу спорить. если спасет жизнь маска, то лучше пусть будет Ученые толком не знают сами.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20766
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 12:59
#7
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Цитата:

не вспоминали и на День столицы 6 июля,

Какой День столицы?
День рождения Назарбаева... :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20766
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 13:01
#8
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Помню, День Рождения столицы,
был 10 июня... ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20766
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 13:04
#9
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Сегодня - день Рождения Тобыла.
Салют - будет?... ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13587
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 13:47
#10
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Цитата:
Vit:
Соблюдал. Маска, антисептик. Много раз думал почему Я

Потому что все эти соблюдения - для окружающих. Маска спасает не носящего, а окружающих.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9870
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 13:49
#11
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Цитата:
Victor Yang:
Получается я молодец. А на меня чехали, зарожали,
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13587
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 14:01
#12
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Цитата:
Vit:
Получается я молодец. А на меня чехали, зарожали,

Вот-вот. Было бы это личным делом каждого - никто бы не следил за этим и не штрафовал.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
38
Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 14:47
#13
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Специально для Абайки. Согласно одному из последних распоряжений главного нашего санитара запрещалось проведение всевозможных фейерверков и салютов именно на Новый Год. Тоже не совсем понятно как это влияет на распространение вируса. Однако, народ еще загодя, до этого распоряжения успел закупиться пиротехникой. И что теперь обреченно смотреть на все это безмолвное богатство? Надо было на более ранней стадии ограничить или вообще запретить реализацию пиротехники. А так хрен кого вы удержите. Маразм у чиновников не кончается, тут я согласен с автором. Причем очень тяжело идет исправление в их умах. Порой критика и советы до них не доходят. Неужели они у нас такие тугодумные? Или везде такая картина?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9549
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Особо опасный… праздник
Отправлено: 02.01.21 - 15:00
#14
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Цитата:
рихард:
Тоже не совсем понятно как это влияет на распространение вируса.

Все влияет, в той или иной степени. Но не все можно ограничивать. Сегодня вы временно главный санитарный врач. Темп снова увеличился, на 0.1 и сейчас составляет 0.8 а ваша задача сделать хотя бы 0.5 поэтому от вас сейчас требуется условно говоря ввести 4 любых ограничения. Сами выбирайте каких. А в конце свою фамилию озвучьте, чтобы каждый недовольный этими новыми ограничениями мог прийти к вам домой и по башке настучать как следует. Ну, теперь ждем от вас любые 4 новых ограничения. Не удивлюсь, если одно из них будет запрет фейерверков на весь год :lol:
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