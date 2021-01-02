Отправлено: - 11:10

Позвольте, закон этот не нов, но почему-то о нем не вспоминали прежде, не вспоминали и на День столицы 6 июля, когда на фоне пика заболеваемости ковидом палили в небо сотни тысяч бюджетных тенге.

оформленным даже в приказ, кульки со сластями приравнены к страшному слову «коррупция»

Цитата:Евгений видно услышал звон да не знает где онНа праздники запрет на салюты не распространяетсяНа новый год и на рождество разрешеноВ будни нетЦитата:Это называется лишний раз чтобы не было повода побузеть на учителейРодители сами хотят кульки для детей собиратьИ потом сами же буду возмущаться по любому поводу,от чего это у нашей "классной" Маринны Ивановны новая шуба и серьги?? Наваровала с кульков!!!)