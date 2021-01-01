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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2096
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 01:26
#61
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Всех с Новым годом! Всем здоровья, счастья, успехов! Ну и радости от общения! :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11401
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 02:01
#62
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Цитата:
Козлов я:
Всех с Новым годом! Всем здоровья, счастья, успехов! Ну и радости от общения!

Вас Козлов персонально с Новым годом!
Вы луч света в этой темноте! :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6453
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 02:08
#63
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Всем кому понравился 2020 год желаю такого же
Кому не понравился желаю лучшего
Серому желаю определится кто он? Путинист,Навальнист или по нос он стоит в своём ?
Таноми желаю бюджета народного больше
Виту просто удачи
Гоге чтобы коттедж не развалился
Добринцову чтобы бизнес шел
Марксу Энгельса
Юле штаны по крепче и копировальную машину лучше
Партизану с погремушкой критического мышления
Дракону фрикаделек
Электрону чтобы вид из окна никто не портил
Максу Маме здоровья
Акросу мысли выше и шире
Йангу удачи на новом месте
Алексу чтобы результат радовал не важно от того что вышло из нутра
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2096
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 12:54
#64
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11401
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 16:16
#65
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Если это входная группа в свежепостроенное общежитие, то принимавших вместе с строителями-жуликами нужно взашей выгонять с должностей и пинками гнать из города до ближайшей затобыловки.



Правила существенно нарушены. Крыльцо в таком исполнении опасно для людей.

*обязательно наличие пандусов для маломобильных групп (их параметры установлены в СНиП 35-01);

*входная группа обязательно оборудуется навесом с водоотводом, при этом он должен закрывать как входную площадку, так и ступени перед ней;

*в холодных климатических условиях рекомендуется установка подогрева входной площадки;

Хотя возможно дикари, построившие это уродливое здание в 21 веке, решили, что не просто украдём средства на навес прикрывающий ступени по СНиП. Они о практике студней беспокоились. :-)
Переломанные ноги и шишки слетевших по снежной массе на этих ступенях - прекрасная практика для студней-медиков!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6453
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 20:26
#66
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https://varlamov.ru/1735302.html


Серому /// мигранту
Читай
Слюной брызгай
Матерись
Варвары у вас там
Строят невесь что
А будешь возмущаться тебя Навальный /// закидает

[Исправлено: Iney, 01.01.2021 - 21:18]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9865
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 21:30
#67
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Цитата:
abaika95:
На счет серого. Чел родился в кз , потом уехал в Питер при Путине, при его программе, наверно с разными скачухами по имиграции. Теперь он против Путина и за Навального. Есть разные поговорки про то что пусти ***на огород))) :lol: :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13581
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.01.21 - 00:23
#68
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Цитата:
обязательно наличие пандусов для маломобильных групп (их параметры установлены в СНиП 35-01);

СНиП какой-то древний, а для мгн слева подъёмник видно. Хотя, конечно, он довольно формальный - мало места на площадке для разворота коляски и самостоятельно дверь открыть с неё, скорее всего, невозможно. Если подъёмник вообще подключен. Подсказка жильцам для очередной палки в колёса колледжа ;.

[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2021 - 00:33]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.01.21 - 00:33
#69
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Цитата:
Victor Yang:
а для мгн слева подъёмник видно.

А он - рабочий? Сходи - проверь... :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9865
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.01.21 - 09:16
#70
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Цитата:
Victor Yang:
Ты ужет с полгода живешь в челябе. Разачеровался в менталитете местных? Или еще не успел? Я уже давно в них . Плохие россияне. Мне они не нравятся. Злые они.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9865
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.01.21 - 09:25
#71
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Цитата:
alex_60:
Алекс щас только увидел вопрос твой. Вкус и обояние не было с неделю. В начале болезни потом вернулось. Щас все идеально.
А че случилось? Заболел или близкие заболели? Если хочешь могу выписку с больницы скинуть тебе, там все лекарства написаны которые принимал.
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