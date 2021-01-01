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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 01:26
Всех с Новым годом! Всем здоровья, счастья, успехов! Ну и радости от общения!
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11400
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 02:01
Цитата:
Вас Козлов персонально с Новым годом!
Вы луч света в этой темноте!
Козлов я:
Всех с Новым годом! Всем здоровья, счастья, успехов! Ну и радости от общения!
Всех с Новым годом! Всем здоровья, счастья, успехов! Ну и радости от общения!
Вас Козлов персонально с Новым годом!
Вы луч света в этой темноте!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 02:08
Всем кому понравился 2020 год желаю такого же
Кому не понравился желаю лучшего
Серому желаю определится кто он? Путинист,Навальнист или по нос он стоит в своём ?
Таноми желаю бюджета народного больше
Виту просто удачи
Гоге чтобы коттедж не развалился
Добринцову чтобы бизнес шел
Марксу Энгельса
Юле штаны по крепче и копировальную машину лучше
Партизану с погремушкой критического мышления
Дракону фрикаделек
Электрону чтобы вид из окна никто не портил
Максу Маме здоровья
Акросу мысли выше и шире
Йангу удачи на новом месте
Алексу чтобы результат радовал не важно от того что вышло из нутра
Редакции спонсоров
Кому не понравился желаю лучшего
Серому желаю определится кто он? Путинист,Навальнист или по нос он стоит в своём ?
Таноми желаю бюджета народного больше
Виту просто удачи
Гоге чтобы коттедж не развалился
Добринцову чтобы бизнес шел
Марксу Энгельса
Юле штаны по крепче и копировальную машину лучше
Партизану с погремушкой критического мышления
Дракону фрикаделек
Электрону чтобы вид из окна никто не портил
Максу Маме здоровья
Акросу мысли выше и шире
Йангу удачи на новом месте
Алексу чтобы результат радовал не важно от того что вышло из нутра
Редакции спонсоров
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 12:54
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11400
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 16:16
Если это входная группа в свежепостроенное общежитие, то принимавших вместе с строителями-жуликами нужно взашей выгонять с должностей и пинками гнать из города до ближайшей затобыловки.
Правила существенно нарушены. Крыльцо в таком исполнении опасно для людей.
*обязательно наличие пандусов для маломобильных групп (их параметры установлены в СНиП 35-01);
*входная группа обязательно оборудуется навесом с водоотводом, при этом он должен закрывать как входную площадку, так и ступени перед ней;
*в холодных климатических условиях рекомендуется установка подогрева входной площадки;
Хотя возможно дикари, построившие это уродливое здание в 21 веке, решили, что не просто украдём средства на навес прикрывающий ступени по СНиП. Они о практике студней беспокоились.
Переломанные ноги и шишки слетевших по снежной массе на этих ступенях - прекрасная практика для студней-медиков!
Правила существенно нарушены. Крыльцо в таком исполнении опасно для людей.
*обязательно наличие пандусов для маломобильных групп (их параметры установлены в СНиП 35-01);
*входная группа обязательно оборудуется навесом с водоотводом, при этом он должен закрывать как входную площадку, так и ступени перед ней;
*в холодных климатических условиях рекомендуется установка подогрева входной площадки;
Хотя возможно дикари, построившие это уродливое здание в 21 веке, решили, что не просто украдём средства на навес прикрывающий ступени по СНиП. Они о практике студней беспокоились.
Переломанные ноги и шишки слетевших по снежной массе на этих ступенях - прекрасная практика для студней-медиков!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 20:26
Серому /// мигранту
Читай
Слюной брызгай
Матерись
Варвары у вас там
Строят невесь что
А будешь возмущаться тебя Навальный /// закидает
[Исправлено: Iney, 01.01.2021 - 21:18]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9861
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.01.21 - 21:30
Цитата:
abaika95:На счет серого. Чел родился в кз , потом уехал в Питер при Путине, при его программе, наверно с разными скачухами по имиграции. Теперь он против Путина и за Навального. Есть разные поговорки про то что пусти ***на огород)))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13581
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.01.21 - 00:23
Цитата:
СНиП какой-то древний, а для мгн слева подъёмник видно. Хотя, конечно, он довольно формальный - мало места на площадке для разворота коляски и самостоятельно дверь открыть с неё, скорее всего, невозможно. Если подъёмник вообще подключен. Подсказка жильцам для очередной палки в колёса колледжа ;.
[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2021 - 00:33]
обязательно наличие пандусов для маломобильных групп (их параметры установлены в СНиП 35-01);
СНиП какой-то древний, а для мгн слева подъёмник видно. Хотя, конечно, он довольно формальный - мало места на площадке для разворота коляски и самостоятельно дверь открыть с неё, скорее всего, невозможно. Если подъёмник вообще подключен. Подсказка жильцам для очередной палки в колёса колледжа ;.
[Исправлено: Victor Yang, 02.01.2021 - 00:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.01.21 - 00:33
Цитата:
А он - рабочий? Сходи - проверь...
Victor Yang:
а для мгн слева подъёмник видно.
а для мгн слева подъёмник видно.
А он - рабочий? Сходи - проверь...
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