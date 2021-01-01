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≡ Новое здание лыжной базы открыли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40626
Новое здание лыжной базы открыли в Костанае
Отправлено: 01.01.21 - 17:55
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В новом административном корпусе шесть раздевалок с душевыми, универсальный тренажерный зал, восстановительный блок с массажным кабинетом, медицинский кабинет и пункт для питания. На территории оборудована лыжероллерная трасса.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
15
Re: Новое здание лыжной базы открыли в Костанае
Отправлено: 01.01.21 - 17:55
#1
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Лыжи? А снега то нет! И с каждым годом количество снега уменьшается.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20759
Re: Новое здание лыжной базы открыли в Костанае
Отправлено: 01.01.21 - 18:06
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И с каждым годом количество снега уменьшается.

И в каком году, его ваще не будет?... :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6452
Re: Новое здание лыжной базы открыли в Костанае
Отправлено: 01.01.21 - 20:21
#3
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Снега нет кто виноват?
Думаю что россияне
Себе весь снег замылили
Жлобы
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2096
Новое здание лыжной базы открыли в Костанае
Отправлено: 01.01.21 - 21:03
#4
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