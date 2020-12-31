Re: Услугу не получали? Платите! - Экономический суд вынес...

Отправлено: - 22:29

Хочу написать от том что в далекие 2000 года один из моих родственников попал на один из вирусов "звонилка" и это вылилось в кругленькую сумму порядка сорока с небольшим тысяч тенге. В те времена это была внушительная сумма. Так же были тяжбы. Тут только можно апеллировать тем что у КазахТелекома распред коробки находятся в свободном доступе и к каналам связи есть свободный доступ. Заключение сотрудников КазахТелекома об отсутствие сторонних подключении не имеют основании.Необходимо провести независимую экспертизу и доказать что к каналам связи есть свободный доступ и подключение сторонних абонентов вполне вероятны. Все другие варианты проигрышный!