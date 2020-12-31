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Услугу не получали? Платите! - Экономический суд вынес решение по иску костанайских фирм к «Казахтелекому»
Услугу не получали? Платите! - Экономический суд вынес решение по иску костанайских фирм к «Казахтелекому»
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