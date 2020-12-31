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≡ Услугу не получали? Платите! - Экономический суд вынес решение по иску костанайских фирм к «Казахтелекому»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40626
Услугу не получали? Платите! - Экономический суд вынес решение по иску костанайских фирм к «Казахтелекому»
Отправлено: 31.12.20 - 11:56
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В августе 2020 года неизвестные (предположительно, хакеры из Украины) взломали мини-АТС, установленные в этих фирмах, и с них делали регулярные ночные звонки по спутниковой связи с периодичностью в несколько минут. Счета вылились в многомиллионные суммы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4365
Re: Услугу не получали? Платите! - Экономический суд вынес...
Отправлено: 31.12.20 - 11:56
#1
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Вопреки букве закона, судья могла бы прислушаться внутренним убеждениям и не идти супротив здравому смыслу, а ведь не вооруженным глазом видно, что кто-то хочет срубить халявных барбосиков и я уверен рыльце у телекома в пушку
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
15
Re: Услугу не получали? Платите! - Экономический суд вынес...
Отправлено: 31.12.20 - 22:29
#2
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Хочу написать от том что в далекие 2000 года один из моих родственников попал на один из вирусов "звонилка" и это вылилось в кругленькую сумму порядка сорока с небольшим тысяч тенге. В те времена это была внушительная сумма. Так же были тяжбы. Тут только можно апеллировать тем что у КазахТелекома распред коробки находятся в свободном доступе и к каналам связи есть свободный доступ. Заключение сотрудников КазахТелекома об отсутствие сторонних подключении не имеют основании.Необходимо провести независимую экспертизу и доказать что к каналам связи есть свободный доступ и подключение сторонних абонентов вполне вероятны. Все другие варианты проигрышный!
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undefo
§ undefo
(Пользователи)
Откуда:
KST
Регистрация:
28.12.12
Сообщений:
10
Re: Услугу не получали? Платите! - Экономический суд вынес...
Отправлено: 01.01.21 - 18:36
#3
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Распред коробки ни при чём. Тут цифровые мини АТС Panasonic с необновлённым уязвимым ПО и незакрытыми дырами.
Сэкономили на айти-специалисте - получили многомиллионный ущерб.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
527
Re: Услугу не получали? Платите! - Экономический суд вынес...
Отправлено: 01.01.21 - 19:41
#4
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Если полностью отказаться от услуг этой "шоблы", она вскоре сама копытами светанет.
На кой они нужны? У всего современного человечества есть средства связи, куда более чем прогрессивней, чем у них.
Я не понимаю, как они ещё держатся? Видимо, вот такими выходками...
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