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Всех с наступившим НГ!Что мы ждем от НГ в этом новом году.Ждем прихода свободного молодого поколения, с свободными взглядами, с чёткой гражданской позицией живущих в городе как общественном пространстве и строящих этот город под себя!Поколение, которое будет нам интересно!И которое не будет искать конформизма с отирающимися моськами из дремучего прошлого.Наглядное пособие для независимых молодых редакций:Вчерашний эфирсайтВеселый вариант на тему Какой бы был год, если бы китаец не слопал мышаЕсли местами затянуто проматывайте, ребята только учатся. Но если канал в интернете работает параллельно приготовлению Оливье, то вполне позволяет иногда не смеяться а таки шинковать салатные принадлежности!Всех с наступившим 2021!