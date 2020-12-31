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≡ Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40626
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 31.12.20 - 23:49
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Как никогда актуальным за этим новогодним столом становится пожелание "здоровья и денег побольше", так как одни на себе испытали прелести новой инфекции, а другие почувствовали, как похудел их кошелек. Поэтому "Наша Газета" искренне желает вам и того и другого!
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11400
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 19:34
#15
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Всех с наступившим НГ!

Что мы ждем от НГ в этом новом году.
Ждем прихода свободного молодого поколения, с свободными взглядами, с чёткой гражданской позицией живущих в городе как общественном пространстве и строящих этот город под себя!
Поколение, которое будет нам интересно!
И которое не будет искать конформизма с отирающимися моськами из дремучего прошлого.


Наглядное пособие для независимых молодых редакций:
Вчерашний эфир


сайт


Веселый вариант на тему Какой бы был год, если бы китаец не слопал мыша

Если местами затянуто проматывайте, ребята только учатся. Но если канал в интернете работает параллельно приготовлению Оливье, то вполне позволяет иногда не смеяться а таки шинковать салатные принадлежности!

:lol: Всех с наступившим 2021!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6452
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 20:19
#16
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Спасибо что серый выставил свое фото
Я так и знал что он выглядит примерно так
Можно было Фотошоп конечно использовать
Но руки видно грязненькие)
Как и всегда
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