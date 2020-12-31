Прогноз на 5 дней
небольшой снег-17°C
  • 782 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • В, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40624
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 31.12.20 - 23:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как никогда актуальным за этим новогодним столом становится пожелание "здоровья и денег побольше", так как одни на себе испытали прелести новой инфекции, а другие почувствовали, как похудел их кошелек. Поэтому "Наша Газета" искренне желает вам и того и другого!
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9546
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 31.12.20 - 23:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Новым Годом!
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11397
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 00:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
C Новым годом!
:lol:



:lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6448
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 01:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакции желаю больше финансов
Больше спонсоров
Больше народных журналистов
Больше идей
И творческих масштабов
Иначе мы потеряем нашу газету
А этого очень не хотелось бы
Нам!
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11397
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 02:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедняжку приезжего в наш город абайкоса вызвали на форум НГ противостоять чуждому для него Новому году! :lol: :lol: :lol: ъ



:lol: :lol: :lol:
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7088
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 02:20
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ С НГ !!!
И всех, всех, всех!
Вот и бабахнули мы от души
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
52
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 03:47
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех поздравляю, наконец-то кошмарный 2020 закончился. Не хотелось бы суеверий, но високосный год, год крысы(самого известного переносчика инфекции), круглое мистическое число - всё это наводит на разные мысли, от действий тотемного животного до конца света. Надеюсь что с нового года - спокойного трудолюбивого быка - всё придёт в норму. Давайте жить дружно, спокойно, чтобы никого не ущемляли и здоровья и мирного неба над головой всем! Будьте счастливы!!!
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11397
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 04:02
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas: сех поздравляю, наконец-то кошмарный 2020 закончился. Не хотелось бы суеверий
;-) ;-) ;-)

— Что происходит на свете?
— А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы?
— Полагаю.Я ведь и сам, как умею,
следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порою дома.
— Что же за всем этим будет?
— А будет январь.
— Будет январь, вы считаете?
— Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.
— Чем же все это окончится?
— Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены?
— Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.
— Что же из этого следует?
— Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю,что все это следует шить.
— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,
недолговечны ее кабала и опала.
— Так разрешите же в честь новогоднего баларуку на танец,
сударыня, вам предложить!
Месяц — серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!

:lol: :lol: :lol:
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
52
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 04:03
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу чтобы как прежде улочки Костаная были полны народа, чтобы гуляли парочки, чтобы смеялись и бегали дети, чтобы приходя домой не бежать судорожно в ванную отмывая руки и покупки, а спокойно рассказывать домочадцам о событиях минувшего дня, при этом радуясь достижениям детей в школе и умиляясь проказам своих пушистых озорников. чтобы в свободное время можно было сходить на премьеру в кинотеатр, провести время в боулинге, без боязни сходить в салон красоты. Чтобы не тратить лишние деньги на такси при простой поездке в выходной день. Чтобы спокойно можно было строить и развивать свой бизнес - пусть маленький, но такой необходимый как предпринимателю, так и потребителям. И чтобы силовые и прочие государственные структуры, занимались своими делами направленными на спокойствие и безопасность граждан, а не превышали свои полномочия, и не служили инструментом казни для ростков свободного предпринимательства. Всем процветания и благополучия!!!

[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:05]

[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:09]

[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:19]

[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:20]
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11397
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 05:04
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все важные фразы должны быть тихими,
Все фото с родными всегда нерезкие.
Самые странные люди всегда великие,
А причины для счастья всегда невеские.
Самое честное слышишь на кухне ночью,
Ведь если о чувствах — не по телефону,
А если уж плакать, так выть по-волчьи,
Чтоб тоскливым эхом на полрайона.
Любимые песни — все хриплым голосом,
Все стихи любимые — неизвестные.
Все наглые люди всегда ничтожества,
А все близкие люди всегда не местные.
Все важные встречи всегда случайные.
Самые верные подданные — предатели,
Веселые клоуны НГ — все печальные,
А упрямые скептики — все мечтатели.
Если дом уютный — не замок точно,
А квартирка в двориках на Ломоносовской в Питере.
Если с кем связаться — навеки, прочно.
Пусть сейчас не так все, но ты надейся!
Да, сейчас иначе, но верь, мы сбудемся,
Если уж менять, так всю жизнь по-новому.
То, что самое важное, не забудется,
А гениальные мысли всегда бредовые.
Кто ненужных вычеркнул, те свободные,
Нужно отпускать, с кем вы слишком разные.
Ведь если настроение не новогоднее,
Значит, точно не с теми празднуешь.
:lol: :lol:
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11397
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 05:06
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Иначе мы потеряем нашу газету А этого очень не хотелось бы Нам!

Никогда не читал шпикуёзов позорных.

Но тут, ашельме- бешельме сифрофизациясы!
Осеняма не хотелосябы терять зарплатумана на форуман!
:lol: :lol: :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1303
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 12:27
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех ( даже Алекса)с наступившим Новым, 2021, Годом!!
Всем здоровья, семейного счастья, удачи в делах и всех благ !!!
Пусть , всем нам чуточку больше повезёт, нежели в прошедшем году!!
Берегите себя и своих близких!!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6448
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 14:22
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У серого есть удивительная суперспособность
Зарываться все глубже и глубже в своё же добро
Стоит по нос
Но хочет встать по макушку)
С новым годом тебя,насяльнику твоему привет и терпения ему терпеть тебя)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20758
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 15:31
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зарываться все глубже и глубже в своё же добро Стоит по нос Но хочет встать по макушку)

Оригинальное - пожелание,новогоднее, от абайки... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Gljuk, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS