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Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40624
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 31.12.20 - 23:49
Как никогда актуальным за этим новогодним столом становится пожелание "здоровья и денег побольше", так как одни на себе испытали прелести новой инфекции, а другие почувствовали, как похудел их кошелек. Поэтому "Наша Газета" искренне желает вам и того и другого!
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9546
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 31.12.20 - 23:49
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11397
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 00:35
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 01:55
Редакции желаю больше финансов
Больше спонсоров
Больше народных журналистов
Больше идей
И творческих масштабов
Иначе мы потеряем нашу газету
А этого очень не хотелось бы
Нам!
Больше спонсоров
Больше народных журналистов
Больше идей
И творческих масштабов
Иначе мы потеряем нашу газету
А этого очень не хотелось бы
Нам!
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11397
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 02:10
Бедняжку приезжего в наш город абайкоса вызвали на форум НГ противостоять чуждому для него Новому году! ъ
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
- Сообщений:
- 7088
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 02:20
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 52
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 03:47
Всех поздравляю, наконец-то кошмарный 2020 закончился. Не хотелось бы суеверий, но високосный год, год крысы(самого известного переносчика инфекции), круглое мистическое число - всё это наводит на разные мысли, от действий тотемного животного до конца света. Надеюсь что с нового года - спокойного трудолюбивого быка - всё придёт в норму. Давайте жить дружно, спокойно, чтобы никого не ущемляли и здоровья и мирного неба над головой всем! Будьте счастливы!!!
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11397
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 04:02
Цитата:
— Что происходит на свете?
— А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы?
— Полагаю.Я ведь и сам, как умею,
следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порою дома.
— Что же за всем этим будет?
— А будет январь.
— Будет январь, вы считаете?
— Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.
— Чем же все это окончится?
— Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены?
— Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.
— Что же из этого следует?
— Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю,что все это следует шить.
— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,
недолговечны ее кабала и опала.
— Так разрешите же в честь новогоднего баларуку на танец,
сударыня, вам предложить!
Месяц — серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!
ladas: сех поздравляю, наконец-то кошмарный 2020 закончился. Не хотелось бы суеверий
— Что происходит на свете?
— А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы?
— Полагаю.Я ведь и сам, как умею,
следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порою дома.
— Что же за всем этим будет?
— А будет январь.
— Будет январь, вы считаете?
— Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.
— Чем же все это окончится?
— Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены?
— Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.
— Что же из этого следует?
— Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю,что все это следует шить.
— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,
недолговечны ее кабала и опала.
— Так разрешите же в честь новогоднего баларуку на танец,
сударыня, вам предложить!
Месяц — серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 52
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 04:03
Хочу чтобы как прежде улочки Костаная были полны народа, чтобы гуляли парочки, чтобы смеялись и бегали дети, чтобы приходя домой не бежать судорожно в ванную отмывая руки и покупки, а спокойно рассказывать домочадцам о событиях минувшего дня, при этом радуясь достижениям детей в школе и умиляясь проказам своих пушистых озорников. чтобы в свободное время можно было сходить на премьеру в кинотеатр, провести время в боулинге, без боязни сходить в салон красоты. Чтобы не тратить лишние деньги на такси при простой поездке в выходной день. Чтобы спокойно можно было строить и развивать свой бизнес - пусть маленький, но такой необходимый как предпринимателю, так и потребителям. И чтобы силовые и прочие государственные структуры, занимались своими делами направленными на спокойствие и безопасность граждан, а не превышали свои полномочия, и не служили инструментом казни для ростков свободного предпринимательства. Всем процветания и благополучия!!!
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:05]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:09]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:19]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:20]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:05]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:09]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:19]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:20]
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11397
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 05:04
Все важные фразы должны быть тихими,
Все фото с родными всегда нерезкие.
Самые странные люди всегда великие,
А причины для счастья всегда невеские.
Самое честное слышишь на кухне ночью,
Ведь если о чувствах — не по телефону,
А если уж плакать, так выть по-волчьи,
Чтоб тоскливым эхом на полрайона.
Любимые песни — все хриплым голосом,
Все стихи любимые — неизвестные.
Все наглые люди всегда ничтожества,
А все близкие люди всегда не местные.
Все важные встречи всегда случайные.
Самые верные подданные — предатели,
Веселые клоуны НГ — все печальные,
А упрямые скептики — все мечтатели.
Если дом уютный — не замок точно,
А квартирка в двориках на Ломоносовской в Питере.
Если с кем связаться — навеки, прочно.
Пусть сейчас не так все, но ты надейся!
Да, сейчас иначе, но верь, мы сбудемся,
Если уж менять, так всю жизнь по-новому.
То, что самое важное, не забудется,
А гениальные мысли всегда бредовые.
Кто ненужных вычеркнул, те свободные,
Нужно отпускать, с кем вы слишком разные.
Ведь если настроение не новогоднее,
Значит, точно не с теми празднуешь.
Все фото с родными всегда нерезкие.
Самые странные люди всегда великие,
А причины для счастья всегда невеские.
Самое честное слышишь на кухне ночью,
Ведь если о чувствах — не по телефону,
А если уж плакать, так выть по-волчьи,
Чтоб тоскливым эхом на полрайона.
Любимые песни — все хриплым голосом,
Все стихи любимые — неизвестные.
Все наглые люди всегда ничтожества,
А все близкие люди всегда не местные.
Все важные встречи всегда случайные.
Самые верные подданные — предатели,
Веселые клоуны НГ — все печальные,
А упрямые скептики — все мечтатели.
Если дом уютный — не замок точно,
А квартирка в двориках на Ломоносовской в Питере.
Если с кем связаться — навеки, прочно.
Пусть сейчас не так все, но ты надейся!
Да, сейчас иначе, но верь, мы сбудемся,
Если уж менять, так всю жизнь по-новому.
То, что самое важное, не забудется,
А гениальные мысли всегда бредовые.
Кто ненужных вычеркнул, те свободные,
Нужно отпускать, с кем вы слишком разные.
Ведь если настроение не новогоднее,
Значит, точно не с теми празднуешь.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11397
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 05:06
Цитата:
Никогда не читал шпикуёзов позорных.
Но тут, ашельме- бешельме сифрофизациясы!
Осеняма не хотелосябы терять зарплатумана на форуман!
abaika95:
Иначе мы потеряем нашу газету А этого очень не хотелось бы Нам!
Иначе мы потеряем нашу газету А этого очень не хотелось бы Нам!
Никогда не читал шпикуёзов позорных.
Но тут, ашельме- бешельме сифрофизациясы!
Осеняма не хотелосябы терять зарплатумана на форуман!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1303
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 12:27
Всех ( даже Алекса)с наступившим Новым, 2021, Годом!!
Всем здоровья, семейного счастья, удачи в делах и всех благ !!!
Пусть , всем нам чуточку больше повезёт, нежели в прошедшем году!!
Берегите себя и своих близких!!
Всем здоровья, семейного счастья, удачи в делах и всех благ !!!
Пусть , всем нам чуточку больше повезёт, нежели в прошедшем году!!
Берегите себя и своих близких!!
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 14:22
У серого есть удивительная суперспособность
Зарываться все глубже и глубже в своё же добро
Стоит по нос
Но хочет встать по макушку)
С новым годом тебя,насяльнику твоему привет и терпения ему терпеть тебя)
Зарываться все глубже и глубже в своё же добро
Стоит по нос
Но хочет встать по макушку)
С новым годом тебя,насяльнику твоему привет и терпения ему терпеть тебя)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20758
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 15:31
Цитата:
Оригинальное - пожелание,новогоднее, от абайки...
abaika95:
Зарываться все глубже и глубже в своё же добро Стоит по нос Но хочет встать по макушку)
Зарываться все глубже и глубже в своё же добро Стоит по нос Но хочет встать по макушку)
Оригинальное - пожелание,новогоднее, от абайки...
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