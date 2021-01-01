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≡ Сколько детей родилось в Костанае в последний день 2020 года?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40624
Сколько детей родилось в Костанае в последний день 2020 года?
Отправлено: 01.01.21 - 13:55
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Дежурная смена родильного отделения Костанайской областной больницы поздравила всех костанайцев с Новым годом. О том, как прошло дежурство 31 декабря, сообщает пресс-служба управления здравоохранения.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20758
Re: Сколько детей родилось в Костанае в последний день 2020...
Отправлено: 01.01.21 - 13:55
#1
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Наверное, уже родился, первенец,
в этом году?... :lol:
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