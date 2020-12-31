Отправлено: - 04:02

ladas: сех поздравляю, наконец-то кошмарный 2020 закончился. Не хотелось бы суеверий

Цитата:— Что происходит на свете?— А просто зима.— Просто зима, полагаете вы?— Полагаю.Я ведь и сам, как умею,следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порою дома.— Что же за всем этим будет?— А будет январь.— Будет январь, вы считаете?— Да, я считаю.Я ведь давно эту белую книгу читаю,этот, с картинками вьюги, старинный букварь.— Чем же все это окончится?— Будет апрель.— Будет апрель, вы уверены?— Да, я уверен.Я уже слышал, и слух этот мною проверен,будто бы в роще сегодня звенела свирель.— Что же из этого следует?— Следует жить,шить сарафаны и легкие платья из ситца.— Вы полагаете, все это будет носиться?— Я полагаю,что все это следует шить.— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,недолговечны ее кабала и опала.— Так разрешите же в честь новогоднего баларуку на танец,сударыня, вам предложить!Месяц — серебряный шар со свечою внутри,и карнавальные маски — по кругу, по кругу!