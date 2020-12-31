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Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40623
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 31.12.20 - 23:49
Как никогда актуальным за этим новогодним столом становится пожелание "здоровья и денег побольше", так как одни на себе испытали прелести новой инфекции, а другие почувствовали, как похудел их кошелек. Поэтому "Наша Газета" искренне желает вам и того и другого!
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9546
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 31.12.20 - 23:49
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11397
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 00:35
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6447
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 01:55
Редакции желаю больше финансов
Больше спонсоров
Больше народных журналистов
Больше идей
И творческих масштабов
Иначе мы потеряем нашу газету
А этого очень не хотелось бы
Нам!
Больше спонсоров
Больше народных журналистов
Больше идей
И творческих масштабов
Иначе мы потеряем нашу газету
А этого очень не хотелось бы
Нам!
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11397
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 02:10
Комментарий проходит проверку.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7088
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 02:20
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 52
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 03:47
Всех поздравляю, наконец-то кошмарный 2020 закончился. Не хотелось бы суеверий, но високосный год, год крысы(самого известного переносчика инфекции), круглое мистическое число - всё это наводит на разные мысли, от действий тотемного животного до конца света. Надеюсь что с нового года - спокойного трудолюбивого быка - всё придёт в норму. Давайте жить дружно, спокойно, чтобы никого не ущемляли и здоровья и мирного неба над головой всем! Будьте счастливы!!!
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11397
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 04:02
Комментарий проходит проверку.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 52
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 04:03
Хочу чтобы как прежде улочки Костаная были полны народа, чтобы гуляли парочки, чтобы смеялись и бегали дети, чтобы приходя домой не бежать судорожно в ванную отмывая руки и покупки, а спокойно рассказывать домочадцам о событиях минувшего дня, при этом радуясь достижениям детей в школе и умиляясь проказам своих пушистых озорников. чтобы в свободное время можно было сходить на премьеру в кинотеатр, провести время в боулинге, без боязни сходить в салон красоты. Чтобы не тратить лишние деньги на такси при простой поездке в выходной день. Чтобы спокойно можно было строить и развивать свой бизнес - пусть маленький, но такой необходимый как предпринимателю, так и потребителям. И чтобы силовые и прочие государственные структуры, занимались своими делами направленными на спокойствие и безопасность граждан, а не превышали свои полномочия, и не служили инструментом казни для ростков свободного предпринимательства. Всем процветания и благополучия!!!
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:05]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:09]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:19]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:20]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:05]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:09]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:19]
[Исправлено: ladas, 01.01.2021 - 04:20]
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11397
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 05:04
Комментарий проходит проверку.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11397
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 05:06
Комментарий проходит проверку.
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