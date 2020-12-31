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≡ Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40623
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 31.12.20 - 23:49
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Как никогда актуальным за этим новогодним столом становится пожелание "здоровья и денег побольше", так как одни на себе испытали прелести новой инфекции, а другие почувствовали, как похудел их кошелек. Поэтому "Наша Газета" искренне желает вам и того и другого!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9546
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 31.12.20 - 23:49
#1
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С Новым Годом!
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11394
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 00:35
#2
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C Новым годом!
:lol:



:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6447
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 01:55
#3
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Редакции желаю больше финансов
Больше спонсоров
Больше народных журналистов
Больше идей
И творческих масштабов
Иначе мы потеряем нашу газету
А этого очень не хотелось бы
Нам!
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11394
Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе с "Нашей Газетой"!
Отправлено: 01.01.21 - 02:10
#4
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7088
Re: Чего ждут костанайцы от Нового года? Встречаем 2021-й вместе...
Отправлено: 01.01.21 - 02:20
#5
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НГ С НГ !!!
И всех, всех, всех!
Вот и бабахнули мы от души
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