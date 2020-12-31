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Как никогда актуальным за этим новогодним столом становится пожелание "здоровья и денег побольше", так как одни на себе испытали прелести новой инфекции, а другие почувствовали, как похудел их кошелек. Поэтому "Наша Газета" искренне желает вам и того и другого!