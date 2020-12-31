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≡ Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40622
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 13:11
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Мир, конечно, изменился, но в Казахстане перемены наталкивают на мысли совсем невеселые: пока глава государства говорит о прозрачности в борьбе с пандемией, на местах демонстрируют движение в совсем другую сторону.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9544
Re: Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 13:11
#1
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Ждем новости от электрона, договаривались сравнить статистику за 19 год с двадцатым, в конце года :-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6089
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 13:16
#2
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58.866.777Умерло в этом году_ на данный момент, согласно счётчика
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1302
Re: Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 17:32
#3
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Навряд ли мир, в частности казахский мир, измениться: люди какими были такими и остались; гос.чиновники как воровали так и будут воровать (не стеснялись и не брезговали даже и во время режима ЧП); статистика как обманывала так и будет обманывать ( тут и индекс инфляции, и количество заболевших, и внедрение утильсбора, и перевод времени и многое чего)ю
Главное: не надо ни на кого НАДЕЯТЬСЯ; беречь самого себя и своих близких от всяких бед - как показало время с апреля по декабрь - государство НЕ СПОСОБНО защитить своих граждан.
Это главный итог( лично для меня) 2020 года.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2092
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 18:13
#4
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Цитата:
ACROS:
Это главный итог( лично для меня) 2020 года.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9544
Re: Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 20:32
#5
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Цитата:
elektron:
58.866.777Умерло в этом году_ на данный момент, согласно счётчика

А в прошлом? Увеличилось или уменьшилось в итоге в абсолютных значениях? А в относительных?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6089
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 20:37
#6
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Цитата:
maxsaf:
А в прошлом?

Число умерших увеличилось до 58 миллионов человек в год, общий коэффициент смертности снизился до 7,5‰
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9544
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 20:40
#7
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Цитата:
elektron:
снизился до 7,5‰

Ну и какой вывод? Кучу народа в итоге спасли, есть лишние. Чем кормить?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6089
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 20:44
#8
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Цитата:
maxsaf:
Ну и какой вывод? Кучу народа в итоге спасли, есть лишние. Чем кормить?))

Не совсем понял вопрос. Я к тому, что не смотря на корну, смертность то в мире в целом остаётся стабильной. Даже если голодающих прибавить. Ведь 7,5% снижения, это тоже 4 с хвостиком миллиона... от 58 миллионов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9544
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 21:15
#9
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Цитата:
elektron:

Я к тому, что перестарались с запретительными мерами, относительно населения смертность то упала.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9544
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 21:16
#10
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Цитата:
elektron:

Нужны такие же данные, но про казахстан. И чтобы грамотный специалист обьяснил эти данные.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6089
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 21:20
#11
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Цитата:
maxsaf:
Я к тому, что перестарались с запретительными мерами,

Ну есть такое. Тоже как то отмечал, что у нас с такими бы цифрами вообще никаких ограничений бы не было.
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