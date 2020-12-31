Отправлено: - 20:44

maxsaf:

Ну и какой вывод? Кучу народа в итоге спасли, есть лишние. Чем кормить?))

Цитата:Не совсем понял вопрос. Я к тому, что не смотря на корну, смертность то в мире в целом остаётся стабильной. Даже если голодающих прибавить. Ведь 7,5% снижения, это тоже 4 с хвостиком миллиона... от 58 миллионов.