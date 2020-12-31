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Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40622
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 13:11
Мир, конечно, изменился, но в Казахстане перемены наталкивают на мысли совсем невеселые: пока глава государства говорит о прозрачности в борьбе с пандемией, на местах демонстрируют движение в совсем другую сторону.
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Re: Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 13:11
Ждем новости от электрона, договаривались сравнить статистику за 19 год с двадцатым, в конце года
(Полноправные пользователи)
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A
(Полноправные пользователи)
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Re: Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 17:32
Навряд ли мир, в частности казахский мир, измениться: люди какими были такими и остались; гос.чиновники как воровали так и будут воровать (не стеснялись и не брезговали даже и во время режима ЧП); статистика как обманывала так и будет обманывать ( тут и индекс инфляции, и количество заболевших, и внедрение утильсбора, и перевод времени и многое чего)ю
Главное: не надо ни на кого НАДЕЯТЬСЯ; беречь самого себя и своих близких от всяких бед - как показало время с апреля по декабрь - государство НЕ СПОСОБНО защитить своих граждан.
Это главный итог( лично для меня) 2020 года.
Главное: не надо ни на кого НАДЕЯТЬСЯ; беречь самого себя и своих близких от всяких бед - как показало время с апреля по декабрь - государство НЕ СПОСОБНО защитить своих граждан.
Это главный итог( лично для меня) 2020 года.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2092
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 18:13
Re: Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 20:32
Цитата:
А в прошлом? Увеличилось или уменьшилось в итоге в абсолютных значениях? А в относительных?
elektron:
58.866.777Умерло в этом году_ на данный момент, согласно счётчика
58.866.777Умерло в этом году_ на данный момент, согласно счётчика
А в прошлом? Увеличилось или уменьшилось в итоге в абсолютных значениях? А в относительных?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6089
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 20:37
Цитата:
Число умерших увеличилось до 58 миллионов человек в год, общий коэффициент смертности снизился до 7,5‰
maxsaf:
А в прошлом?
А в прошлом?
Число умерших увеличилось до 58 миллионов человек в год, общий коэффициент смертности снизился до 7,5‰
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 20:40
Цитата:
Ну и какой вывод? Кучу народа в итоге спасли, есть лишние. Чем кормить?))
elektron:
снизился до 7,5‰
снизился до 7,5‰
Ну и какой вывод? Кучу народа в итоге спасли, есть лишние. Чем кормить?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6089
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 20:44
Цитата:
Не совсем понял вопрос. Я к тому, что не смотря на корну, смертность то в мире в целом остаётся стабильной. Даже если голодающих прибавить. Ведь 7,5% снижения, это тоже 4 с хвостиком миллиона... от 58 миллионов.
maxsaf:
Ну и какой вывод? Кучу народа в итоге спасли, есть лишние. Чем кормить?))
Ну и какой вывод? Кучу народа в итоге спасли, есть лишние. Чем кормить?))
Не совсем понял вопрос. Я к тому, что не смотря на корну, смертность то в мире в целом остаётся стабильной. Даже если голодающих прибавить. Ведь 7,5% снижения, это тоже 4 с хвостиком миллиона... от 58 миллионов.
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 21:15
Цитата:
Я к тому, что перестарались с запретительными мерами, относительно населения смертность то упала.
elektron:
Я к тому, что перестарались с запретительными мерами, относительно населения смертность то упала.
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 21:16
Цитата:
Нужны такие же данные, но про казахстан. И чтобы грамотный специалист обьяснил эти данные.
elektron:
Нужны такие же данные, но про казахстан. И чтобы грамотный специалист обьяснил эти данные.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6089
Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл
Отправлено: 31.12.20 - 21:20
Цитата:
Ну есть такое. Тоже как то отмечал, что у нас с такими бы цифрами вообще никаких ограничений бы не было.
maxsaf:
Я к тому, что перестарались с запретительными мерами,
Я к тому, что перестарались с запретительными мерами,
Ну есть такое. Тоже как то отмечал, что у нас с такими бы цифрами вообще никаких ограничений бы не было.
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