Re: Тимур ГАФУРОВ: Год борьбы за здравый смысл

Отправлено: - 17:32

Навряд ли мир, в частности казахский мир, измениться: люди какими были такими и остались; гос.чиновники как воровали так и будут воровать (не стеснялись и не брезговали даже и во время режима ЧП); статистика как обманывала так и будет обманывать ( тут и индекс инфляции, и количество заболевших, и внедрение утильсбора, и перевод времени и многое чего)ю

Главное: не надо ни на кого НАДЕЯТЬСЯ; беречь самого себя и своих близких от всяких бед - как показало время с апреля по декабрь - государство НЕ СПОСОБНО защитить своих граждан.

Это главный итог( лично для меня) 2020 года.