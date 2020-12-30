У 11 пассажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили коронавирус
Отправлено: 30.12.20 - 17:28
Результаты ПЦР-теста на COVID-19 у них оказались положительными. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в костанайском отделенческом управлении санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте. Читать новость>>
Наверное сейчас у любого можно найти этот вирус, вопрос в том как его организм примет. Например все сомптомы этой заразы у меня прошли ещё в прошлом году: кашель без остановки, першение в горле, потеря нюха
вот эту заразу только блатные, богатые и крутые разносят по свету. Дома им не сидится. Потерпели уж с годик другой помаялись в домашних условиях. А то сильно устали бедные. Надо свои зады по заграницам потрясти. Вот и результат. Кто соблюдал все карантинные требования теперь опять в зоне риска из за этих гребанных туристов. На учебу в РФ с большим трудом выехали, препонов масса была, но все таки удалось. А за границу -легко, самолеты даже из Кустаная летают.. Нет у наших вождей никакой логики
Я не понимаю людей которые поехали отдыхать на всё включено,но экономят вот на этих справках. По хорошему конечно надо включить стоимость ПЦР теста в стоимость путёвки. Как можно отдать лям за отдых,но сэкономить вот эти 40$.
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