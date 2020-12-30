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≡ У 11 пассажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили коронавирус
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40621
У 11 пассажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили коронавирус
Отправлено: 30.12.20 - 17:28
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Результаты ПЦР-теста на COVID-19 у них оказались положительными. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в костанайском отделенческом управлении санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
13
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 30.12.20 - 17:28
#1
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Так они заразили 150 пассажиров у которых были отрицательные тесты!
Профайл
Т
§ ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
25
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 30.12.20 - 17:48
#2
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Ну что, вляпались. Все заграничные справки ничего не стоят. За их достоверность кто ответит, местная СЭС ?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
92
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 30.12.20 - 18:37
#3
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Лажа какая-то,что то я не верю этому,врут эти тесты. Просто надо повод,чтобы запретить полеты в Египет
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2158
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 30.12.20 - 20:04
#4
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Наверное остальные прибывшие из-за границы, как ранее контактировавшие с заразившимися, по крайней мере должны быть на самоизоляции на дней 14.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6084
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 30.12.20 - 20:23
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так они заразили 150 пассажиров у которых были отрицательные тесты!

Не факт, как понимаю это 11 из 38-ми изолированных.
Не каждый заражается ковидом, так же как и гриппом.

Цитата:
Kairat stayer:
должны быть на самоизоляции на дней 14.

Счас, они уже по всем базарам и магазинам на общественном транспорте прокатались и пробегались. Да и инкубационный период в среднем от 4-до 10-ти дней. Бомба замедленого действия.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
98
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 30.12.20 - 21:55
#6
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а забабахайте им НГ в стационаре, на карантине, ибо неизвестно где они будут шариться на выходные
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4365
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 31.12.20 - 07:45
#7
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Наверное сейчас у любого можно найти этот вирус, вопрос в том как его организм примет. Например все сомптомы этой заразы у меня прошли ещё в прошлом году: кашель без остановки, першение в горле, потеря нюха
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6084
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 31.12.20 - 13:50
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
потеря нюха

Вы в этом не одиноки, тут на форуме у некоторых тоже потеря нюха наблюдается :lol:
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
37
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 31.12.20 - 14:09
#9
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вот эту заразу только блатные, богатые и крутые разносят по свету. Дома им не сидится. Потерпели уж с годик другой помаялись в домашних условиях. А то сильно устали бедные. Надо свои зады по заграницам потрясти. Вот и результат. Кто соблюдал все карантинные требования теперь опять в зоне риска из за этих гребанных туристов. На учебу в РФ с большим трудом выехали, препонов масса была, но все таки удалось. А за границу -легко, самолеты даже из Кустаная летают.. Нет у наших вождей никакой логики
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7632
У 11 пассажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили коронавирус
Отправлено: 31.12.20 - 16:06
#10
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Я не понимаю людей которые поехали отдыхать на всё включено,но экономят вот на этих справках.
По хорошему конечно надо включить стоимость ПЦР теста в стоимость путёвки.
Как можно отдать лям за отдых,но сэкономить вот эти 40$.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
434
У 11 пассажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили коронавирус
Отправлено: 31.12.20 - 17:05
#11
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Есть кадры,которые халявные апельсины тащят :lol: А есть,которые думают и уверенны,что зачем отдавать 40$,если дома можно "развести". И таких много.
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