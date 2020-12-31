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≡ Выбираем материнскую плату. Alser всегда готов помочь
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40621
Выбираем материнскую плату. Alser всегда готов помочь
Отправлено: 31.12.20 - 14:25
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Функция матплаты - обеспечить слаженную работу комплектующих и функциональность компьютера. Выбрать такой важный элемент нелегко, так как необходимо обязательно учесть целый набор параметров. Нельзя игнорировать ни производителя, ни размер, ни частоту, ни характеристики процессора.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
159
Re: Выбираем материнскую плату. Alser всегда готов помочь
Отправлено: 31.12.20 - 14:25
#1
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"..все данные о центральном процессорном управлении..." - наверно вы имели ввиду центральное процессорное устройство. Об управлении то что информацию собирать? проектировать процессоры же собираемся... :lol: :lol:
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1332
Re: Выбираем материнскую плату. Alser всегда готов помочь
Отправлено: 31.12.20 - 15:58
#2
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мат.плата "мозг" компьютера!? а процессор начинка???
да и фото очень уж древних "мозгов", сырая рекламостатья
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2092
Выбираем материнскую плату. Alser всегда готов помочь
Отправлено: 31.12.20 - 16:06
#3
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Цитата:
лимон:
да и фото очень уж древних "мозгов"


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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7632
Выбираем материнскую плату. Alser всегда готов помочь
Отправлено: 31.12.20 - 16:20
#4
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Я на AMD собрал,а под винду SSD поставил,до этого ноут был старенький конечно,новый по сравнению с ним просто летает,система за 5 сек грузится.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
526
Выбираем материнскую плату. Alser всегда готов помочь
Отправлено: 31.12.20 - 16:35
#5
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Эту статью "подготовили" продавцы-консультанты. :lol:
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