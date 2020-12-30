Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...

Отправлено: - 14:09

вот эту заразу только блатные, богатые и крутые разносят по свету. Дома им не сидится. Потерпели уж с годик другой помаялись в домашних условиях. А то сильно устали бедные. Надо свои зады по заграницам потрясти. Вот и результат. Кто соблюдал все карантинные требования теперь опять в зоне риска из за этих гребанных туристов. На учебу в РФ с большим трудом выехали, препонов масса была, но все таки удалось. А за границу -легко, самолеты даже из Кустаная летают.. Нет у наших вождей никакой логики