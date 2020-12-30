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≡ Костанайская область вышла из "красной" зоны по темпам распространения Covid-19
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40620
Костанайская область вышла из "красной" зоны по темпам распространения Covid-19
Отправлено: 30.12.20 - 14:45
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Костанайская область вышла из "красной" зоны по темпам распространения коронавирусной инфекции, а Западно-Казахстанская перешла из "зелёной" в "жёлтую" зону, сообщается на сайте Национального центра общественного здоровья.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6445
Re: Костанайская область вышла из "красной" зоны по...
Отправлено: 30.12.20 - 14:45
#1
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Вижу будущее 5 января область выйдет из жёлтой зоны в зеленую!
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1206
Re: Костанайская область вышла из "красной" зоны по...
Отправлено: 31.12.20 - 13:18
#2
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Как сказал один мой знакомый, с 31-го начинаем плавно входить в "синюю" зону и к 5-му также плавно из неё выходим. Всех с наступающим!
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