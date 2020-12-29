Re: Когда казахстанцы начнут есть больше рыбы, рассказал министр...

Отправлено: - 12:42

в Рудном рыбзавод работает или нет?

ему больше пятидесяти лет лет где то..

если работает..

банкротился, в залогах был.в трудные времена.

в 2013 отмыли,восстановили.

начали выпускать более 10 тонн продукции в месяц,

а мощности его в три раза больше.

В ассортименте была рыба речная и океаническая, с Каспия, Арала и местных водоемов.

а потом тишина...

не знаю что и как там сейчас.