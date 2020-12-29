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≡ Когда казахстанцы начнут есть больше рыбы, рассказал министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40620
Когда казахстанцы начнут есть больше рыбы, рассказал министр
Отправлено: 29.12.20 - 12:42
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Правительство Казахстана приняло программу развития рыбной отрасли до 2030 года, в рамках которой предполагается, что казахстанцы будут в два раза больше есть рыбы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10304
Re: Когда казахстанцы начнут есть больше рыбы, рассказал министр...
Отправлено: 29.12.20 - 12:42
#1
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в Рудном рыбзавод работает или нет?
ему больше пятидесяти лет лет где то..
если работает..
банкротился, в залогах был.в трудные времена.
в 2013 отмыли,восстановили.
начали выпускать более 10 тонн продукции в месяц,
а мощности его в три раза больше.
В ассортименте была рыба речная и океаническая, с Каспия, Арала и местных водоемов.
а потом тишина...
не знаю что и как там сейчас.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1206
Re: Когда казахстанцы начнут есть больше рыбы, рассказал министр...
Отправлено: 31.12.20 - 13:04
#2
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Всё как всегда. Сначала развалить, потом восстановить, при этом заявляя, что создали что-то новое на абсолютно пустом месте. А по рудненскому рыбзаводу по объёмам производства не скажу, но работает.
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