Прогноз на 5 дней
пасмурно-20°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • Ю, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Назначен новый начальник "Черного беркута"
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40616
Назначен новый начальник "Черного беркута"
Отправлено: 30.12.20 - 22:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В колонии "Черный беркут" назначен новый начальник. В конце августа сообщалось, что ранее возглавлявшего учреждение чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС Костанайской области Армана Абилева задержали 26 августа.
Читать новость

Я
§ Яжбать
(Пользователи)
Регистрация:
03.09.20
Сообщений:
3
Re: Назначен новый начальник "Черного беркута"
Отправлено: 30.12.20 - 22:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот эта штука на стене за его спиной - она зачем?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9531
Re: Назначен новый начальник "Черного беркута"
Отправлено: 30.12.20 - 23:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Яжбать:
А вот эта штука на стене за его спиной - она зачем?

Наверное чтобы стену не шаркать креслом, которое не перешло по наследству)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS