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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20752
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 13:41
#4876
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Цитата:
alex_60:
Откуда у босяков. Портянки.

Цитата:
alex_60:
, носки. Белорусы прекрасно делают. У Нас их продукция нарасхват

Вот, нет ничего - своего... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10302
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 13:52
#4877
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Цитата:
drakon:
Вот, нет ничего - своего...


да,помню.
ты тапочки соседские одевал и ходил.
пока он спал.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20752
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 14:11
#4878
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Цитата:
alex_60:
ты тапочки соседские одевал и ходил.

Алекс, это было - давным-давно.
Я, наэкономил, на просрочке,
и заказал в доме обуви
кожанные,уже 7 лет в них
хожу... :oops: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2948
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 18:43
#4879
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Цитата:
drakon:
ты только и думаешь,про еду.

---Голодный , наверное ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2948
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.12.20 - 18:48
#4880
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Цитата:
alex_60:
А вот абхазских нет.

-----Приезжай , ---- угощу !! :lol: :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20752
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.12.20 - 17:16
#4881
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Цитата:
Гога:
--Приезжай , ---- угощу !! :lol: :lol:

У них, самолёты, только
в Турцию летают... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10302
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.20 - 12:58
#4882
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Цитата:
drakon:
У них, самолёты, только в Турцию летают..


в Египет тоже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10302
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.20 - 13:00
#4883
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Цитата:
drakon:
и заказал в доме обуви кожанные,уже 7 лет в них хожу..


вечные.
ремонтирушь наверное в семейном доме обуви.
это правильно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10302
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.20 - 13:14
#4884
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в деревне Место смотрю дождь сегодня.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20752
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.20 - 13:18
#4885
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Цитата:
alex_60:
в деревне Место смотрю дождь сегодня.

Видимо перед утром снежок - был... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20752
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.20 - 13:19
#4886
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А мне в город - ехать... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20752
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.20 - 19:44
#4887
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Цитата:
alex_60:
Место смотрю дождь сегодня.

Дождь со снегом был.Со стёкол я уже смёл.

Завтра опять обещают снег с дождём... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10302
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.12.20 - 14:38
#4888
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Помнится ты к брату в Гамбург
В это в это время ездил обычно.
Он тебе гелика дарил на новый год.
Но ты отказывался, потому что ты скромный.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2085
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.12.20 - 14:43
#4889
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Цитата:
alex_60:
Он тебе гелика дарил на новый год. Но ты отказывался


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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20752
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.12.20 - 20:39
#4890
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Алекс, это не твой, Гелик,
на фртке?... :lol:
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