Отправлено: - 15:27

Он также отметил, что для рассмотрения возможности субсидирования из городского бюджета перевозчикам надо подтвердить свой пассажиропоток, для этого и внедряется электронная система оплаты проезда.

Цитата:Ну как я и говорил водители и владельцы компаний будут делать всё чтобы скрыть пассажиропоток,вот по зарплате типо вышли,дальше скажут машины старые,потом не захотят с 6 утра работатьПока от валидаторов не откажутся так и будет)