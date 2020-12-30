Отправлено: - 20:23

ПолиграфЪ Боярышников:

Так они заразили 150 пассажиров у которых были отрицательные тесты!

Kairat stayer:

должны быть на самоизоляции на дней 14.

Цитата:Не факт, как понимаю это 11 из 38-ми изолированных.Не каждый заражается ковидом, так же как и гриппом.Цитата:Счас, они уже по всем базарам и магазинам на общественном транспорте прокатались и пробегались. Да и инкубационный период в среднем от 4-до 10-ти дней. Бомба замедленого действия.