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≡ У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили коронавирус
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40614
У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили коронавирус
Отправлено: 30.12.20 - 17:28
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Результаты ПЦР-теста на COVID-19 у них оказались положительными. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в костанайском отделенческом управлении санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
13
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 30.12.20 - 17:28
#1
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Так они заразили 150 пассажиров у которых были отрицательные тесты!
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Т
* ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
25
У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили коронавирус
Отправлено: 30.12.20 - 17:48
#2
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О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
91
Re: У 11 пасажиров самолета, прилетевшего из Египта, обнаружили...
Отправлено: 30.12.20 - 18:37
#3
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Лажа какая-то,что то я не верю этому,врут эти тесты. Просто надо повод,чтобы запретить полеты в Египет
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