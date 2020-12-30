Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-21°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 83% влажность
  • З-ЮЗ, 1.2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Причиной отсутствия автобусов на линиях утром 2 декабря стали разногласия по зарплате - акимат Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40614
Причиной отсутствия автобусов на линиях утром 2 декабря стали разногласия по зарплате - акимат Костаная
Отправлено: 30.12.20 - 15:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель отдела ЖКХ встретился с руководством ТОО «Костанайавтотранс» и потребовал обеспечить выход автобусов на линию. В тот же день отдел ЖКХ направил перевозчику досудебную претензию.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6441
Re: Причиной отсутствия автобусов на линиях утром 2 декабря...
Отправлено: 30.12.20 - 15:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он также отметил, что для рассмотрения возможности субсидирования из городского бюджета перевозчикам надо подтвердить свой пассажиропоток, для этого и внедряется электронная система оплаты проезда.

Ну как я и говорил водители и владельцы компаний будут делать всё чтобы скрыть пассажиропоток,вот по зарплате типо вышли,дальше скажут машины старые,потом не захотят с 6 утра работать
Пока от валидаторов не откажутся так и будет)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4361
Re: Причиной отсутствия автобусов на линиях утром 2 декабря...
Отправлено: 30.12.20 - 15:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расчет по карточкам или настоящие живые деньги, это вам не фалоимитатор, я тоже сразу заподозрил в чем подвох
Профайл Посетить вебсайт
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6080
Причиной отсутствия автобусов на линиях утром 2 декабря стали разногласия по зарплате - акимат Костаная
Отправлено: 30.12.20 - 15:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
владельцы компаний будут делать всё чтобы скрыть пассажиропоток,

Им то как раз особого смысла нет скрывать, рано или поздно всё равно на электронку с комбинацией налом перейдут.
Они может даже и не знали и не подозревали, сколько там "чаевых" крутится. ;-)
А водилам теперь конечно в облом за "белую" ЗП без "чаевых" работать.

[Исправлено: elektron, 30.12.2020 - 10:51]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6441
Re: Причиной отсутствия автобусов на линиях утром 2 декабря...
Отправлено: 30.12.20 - 16:04
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Им то как раз особого смысла нет скрывать, рано или поздно всё равно на электронку с комбинацией налом перейдут. Они может даже и не знали и не подозревали, сколько там "чаевых" крутится

Думаю они поддерживают своих водил,лучше пусть будет лишний нал у водителя с потока, чем сам будешь ему доплачивать
А так удобно все косяки скинуть на систему
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS