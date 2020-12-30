Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Причиной отсутствия автобусов на линиях утром 2 декабря стали разногласия по зарплате - акимат Костаная
Причиной отсутствия автобусов на линиях утром 2 декабря стали разногласия по зарплате - акимат Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать