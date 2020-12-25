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РЕЖЕМ СТЕКЛО БЕЗ СТЕКЛОРЕЗАМы привыкли, что стекло всегда режется стеклорезом. Проводите им по стеклу линию и с использованием упора надламываете стекло. Линию желательно проводить один раз, если проведете несколько раз, то стекло может нечетко сломаться.Но в крайних случаях можно обойтись и без стеклореза. Рассмотрим несколько таких способов. Потребуются простые инструменты. Перед работой попробуйте потренироваться на кусочках стекла, чтобы у вас все получилось.Стоит задача отрезать стекло до 4 мм. Закаленное стекло не берем. Сначала нужно заполнить водой глубокую емкость (таз или ванна). Вода препятствует растрескиванию стекла. Надеть перчатки и взять стекло. Опустить его в воду и начать откалывать ножницами кусочки. Можно вырезать от круга до более сложных форм.Можно отрезать с помощью напильника. Берем треугольный напильник и с усилием проводим углом прямую линию по стеклу. Царапина должна быть четкой, как у стеклореза. Затем подкладываем 2 спички под линию и надламываем стекло.Для резки нужна болгарка или дрель с алмазным диском (0,1 мм). Работать нужно осторожно, можно легко сколоть стекло. Положите стекло на устойчивую поверхность, чтобы не скользило, и проведите по нему линию с небольшим углублением. Линию среза лучше смочить водой. Царапина должна получиться как от стеклореза. И дальше надкалываете стекло.Не такой быстрый способ резки стекла паяльником. Он подходит как для резьбы по прямой, так и фигурной. Проводим напильником насечку от края стекла. Отступаем от царапины 2 мм на размеченной линии. Берем паяльник и нагреваем стекло. Образуется микротрещина. И повторяем дальше.Потребуется специальное победитовое сверло. Проводим сверлом глубокую царапину. Перед работой убедитесь, что сверло касается стекла острым углом. Потом надламываете.Как видите, голь на выдумки хитра и из любой тупиковой ситуации можно найти красивый выход. Удачи!