Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 25.12.20 - 17:10
ПРИГОДИТСЯ ЗА ВЕРСТАКОМ
Все знают, как трудно просверлить поперечное отверстие в круглой трубке небольшого диаметра. Даже накернив его сверло все равно пробует соскользнуть. Поэтому возьмите деревянный брусок и просверлите в нем отверстие диаметром с вашу трубку. Вставьте туда трубку и, наметив сверху точно по середине, просверлите брусок вместе с трубкой.
Старые дрели иногда не могут зажать сверла диаметром менее 2 мм. Попробуйте на хвостовик такого сверла намотать несколько витков медной проволоки и затем зажать сверло дрелью. У вас все получится. Медь - мягкий металл и плотно обожмет сверло, не давая ему прокрутиться.
Иногда при ремонте домашней мебели приходится менять в ней шканты (это такие мебельные деревянные чопики). Но найти их не всегда получается, они редко бывают в продаже, а самому вырезать их ножом замучаешься. Поэтому предлагается сделать их следующим способом. Найдите плашку для нарезки внешней резьбы.
Закрепите ее в тисках. Вставьте в дрель четырехгранный деревянный брусочек типа штапика. Заточите его конец, чтобы он вошел в плашку. Затем, включив дрель, вводите брусок в плашку. Она обрежет все углы и у вас получится круглая палочка, которую потом нужно будет распилить на нужные вам шканты. Плашку подберите нужного вам диаметра.
Удачи!
Все знают, как трудно просверлить поперечное отверстие в круглой трубке небольшого диаметра. Даже накернив его сверло все равно пробует соскользнуть. Поэтому возьмите деревянный брусок и просверлите в нем отверстие диаметром с вашу трубку. Вставьте туда трубку и, наметив сверху точно по середине, просверлите брусок вместе с трубкой.
Старые дрели иногда не могут зажать сверла диаметром менее 2 мм. Попробуйте на хвостовик такого сверла намотать несколько витков медной проволоки и затем зажать сверло дрелью. У вас все получится. Медь - мягкий металл и плотно обожмет сверло, не давая ему прокрутиться.
Иногда при ремонте домашней мебели приходится менять в ней шканты (это такие мебельные деревянные чопики). Но найти их не всегда получается, они редко бывают в продаже, а самому вырезать их ножом замучаешься. Поэтому предлагается сделать их следующим способом. Найдите плашку для нарезки внешней резьбы.
Закрепите ее в тисках. Вставьте в дрель четырехгранный деревянный брусочек типа штапика. Заточите его конец, чтобы он вошел в плашку. Затем, включив дрель, вводите брусок в плашку. Она обрежет все углы и у вас получится круглая палочка, которую потом нужно будет распилить на нужные вам шканты. Плашку подберите нужного вам диаметра.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 26.12.20 - 11:47
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА
Многие фирмы сейчас рекламируют защитные экраны для лица. Правда, цены на них кусаются. Хотя такой экран каждый может сделать для себя вполне бесплатно. Но пользоваться им можно будет, конечно, в крайнем случае, когда других способов защиты лица не будет. Для этого способа нужны лишь пластиковый файл и очки.
Продеваем дужки очков через отверстия файла.
И получаем маску- защиту для лица на короткое время.
Файл нужно брать не матовый, а прозрачный. А очки могут быть и солнечными, и защитными. Удачи!
Многие фирмы сейчас рекламируют защитные экраны для лица. Правда, цены на них кусаются. Хотя такой экран каждый может сделать для себя вполне бесплатно. Но пользоваться им можно будет, конечно, в крайнем случае, когда других способов защиты лица не будет. Для этого способа нужны лишь пластиковый файл и очки.
Продеваем дужки очков через отверстия файла.
И получаем маску- защиту для лица на короткое время.
Файл нужно брать не матовый, а прозрачный. А очки могут быть и солнечными, и защитными. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 29.12.20 - 12:43
РЕЖЕМ СТЕКЛО БЕЗ СТЕКЛОРЕЗА
Мы привыкли, что стекло всегда режется стеклорезом. Проводите им по стеклу линию и с использованием упора надламываете стекло. Линию желательно проводить один раз, если проведете несколько раз, то стекло может нечетко сломаться.
Но в крайних случаях можно обойтись и без стеклореза. Рассмотрим несколько таких способов. Потребуются простые инструменты. Перед работой попробуйте потренироваться на кусочках стекла, чтобы у вас все получилось.
1 способ. Стоит задача отрезать стекло до 4 мм. Закаленное стекло не берем. Сначала нужно заполнить водой глубокую емкость (таз или ванна). Вода препятствует растрескиванию стекла. Надеть перчатки и взять стекло. Опустить его в воду и начать откалывать ножницами кусочки. Можно вырезать от круга до более сложных форм.
2 способ. Можно отрезать с помощью напильника. Берем треугольный напильник и с усилием проводим углом прямую линию по стеклу. Царапина должна быть четкой, как у стеклореза. Затем подкладываем 2 спички под линию и надламываем стекло.
3 способ. Для резки нужна болгарка или дрель с алмазным диском (0,1 мм). Работать нужно осторожно, можно легко сколоть стекло. Положите стекло на устойчивую поверхность, чтобы не скользило, и проведите по нему линию с небольшим углублением. Линию среза лучше смочить водой. Царапина должна получиться как от стеклореза. И дальше надкалываете стекло.
4 способ. Не такой быстрый способ резки стекла паяльником. Он подходит как для резьбы по прямой, так и фигурной. Проводим напильником насечку от края стекла. Отступаем от царапины 2 мм на размеченной линии. Берем паяльник и нагреваем стекло. Образуется микротрещина. И повторяем дальше.
5 способ. Потребуется специальное победитовое сверло. Проводим сверлом глубокую царапину. Перед работой убедитесь, что сверло касается стекла острым углом. Потом надламываете.
Как видите, голь на выдумки хитра и из любой тупиковой ситуации можно найти красивый выход. Удачи!
Мы привыкли, что стекло всегда режется стеклорезом. Проводите им по стеклу линию и с использованием упора надламываете стекло. Линию желательно проводить один раз, если проведете несколько раз, то стекло может нечетко сломаться.
Но в крайних случаях можно обойтись и без стеклореза. Рассмотрим несколько таких способов. Потребуются простые инструменты. Перед работой попробуйте потренироваться на кусочках стекла, чтобы у вас все получилось.
1 способ. Стоит задача отрезать стекло до 4 мм. Закаленное стекло не берем. Сначала нужно заполнить водой глубокую емкость (таз или ванна). Вода препятствует растрескиванию стекла. Надеть перчатки и взять стекло. Опустить его в воду и начать откалывать ножницами кусочки. Можно вырезать от круга до более сложных форм.
2 способ. Можно отрезать с помощью напильника. Берем треугольный напильник и с усилием проводим углом прямую линию по стеклу. Царапина должна быть четкой, как у стеклореза. Затем подкладываем 2 спички под линию и надламываем стекло.
3 способ. Для резки нужна болгарка или дрель с алмазным диском (0,1 мм). Работать нужно осторожно, можно легко сколоть стекло. Положите стекло на устойчивую поверхность, чтобы не скользило, и проведите по нему линию с небольшим углублением. Линию среза лучше смочить водой. Царапина должна получиться как от стеклореза. И дальше надкалываете стекло.
4 способ. Не такой быстрый способ резки стекла паяльником. Он подходит как для резьбы по прямой, так и фигурной. Проводим напильником насечку от края стекла. Отступаем от царапины 2 мм на размеченной линии. Берем паяльник и нагреваем стекло. Образуется микротрещина. И повторяем дальше.
5 способ. Потребуется специальное победитовое сверло. Проводим сверлом глубокую царапину. Перед работой убедитесь, что сверло касается стекла острым углом. Потом надламываете.
Как видите, голь на выдумки хитра и из любой тупиковой ситуации можно найти красивый выход. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 30.12.20 - 14:06
БЕРЕЖЕМ ЩЕНКА ОТ МОРОЗА
Пока мы все бегаем по супермаркетам в предновогоднее время, братья наши меньшие тоскуют по нам. Чтобы им не было скучно, возьмите их с собой. А чтобы не замерзли, оденьте толстовку задом на перед и посадите щенка в удобный гамак. И ему тепло и вам его видно.
Удачи!
Пока мы все бегаем по супермаркетам в предновогоднее время, братья наши меньшие тоскуют по нам. Чтобы им не было скучно, возьмите их с собой. А чтобы не замерзли, оденьте толстовку задом на перед и посадите щенка в удобный гамак. И ему тепло и вам его видно.
Удачи!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: alex_60
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать