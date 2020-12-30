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≡ Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40612
Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Костанае?
Отправлено: 30.12.20 - 11:59
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Традиционно в Казахстане на Новый год отводится два праздничных дня - 1 и 2 января, но так как один из дней выпал на субботу, казахстанцам добавили еще один выходной - 4 января. Читатели "НГ" задались вопросом - как будут ходить автобусы в эти дни?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1914
Re: Как будет работать общественный транспорт в новогодние...
Отправлено: 30.12.20 - 11:59
#1
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4 января корновирус будет особо кусачий! Так, а 10 декабря, день выборов тоже ведь воскресенье!
Вангую, что 10 числаь короновируса не будет вообще и автобусы будут ходить!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6437
Re: Как будет работать общественный транспорт в новогодние...
Отправлено: 30.12.20 - 12:10
#2
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Предвижу что 5 числа область выйдет из жёлтой зоны в зеленую,карантин сделает свое дело,карантин может уходить)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2083
Re: Как будет работать общественный транспорт в новогодние...
Отправлено: 30.12.20 - 12:28
#3
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7087
Re: Как будет работать общественный транспорт в новогодние...
Отправлено: 30.12.20 - 13:51
#4
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Цитата:
в саму новогоднюю ночь запускать фейерверки не запрещено, но в другие дни за это могут привлечь к ответственности.

А может полисия удосужится уточнить, что в выходные после 23.00, а в будни -после 22.00 считается нарушением.
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