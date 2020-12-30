Отправлено: - 13:51

в саму новогоднюю ночь запускать фейерверки не запрещено, но в другие дни за это могут привлечь к ответственности.

Цитата:А может полисия удосужится уточнить, что в выходные после 23.00, а в будни -после 22.00 считается нарушением.