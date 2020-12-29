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≡ Качественный корм для собаки: залог активности и счастливой жизни домашнего любимца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40609
Качественный корм для собаки: залог активности и счастливой жизни домашнего любимца
Отправлено: 29.12.20 - 15:33
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Ни для кого не секрет, что игривость, жизнерадостность и здоровье собаки связано с правильным питанием. На можно найти магазины, в которых продают качественный корм для животных.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6415
Re: Качественный корм для собаки: залог активности и счастливой...
Отправлено: 29.12.20 - 15:33
#1
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Ну вот
А я уже костей закупил для собачки
Раньше надо было рекламу давать)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4360
Re: Качественный корм для собаки: залог активности и счастливой...
Отправлено: 29.12.20 - 18:28
#2
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Мне кажется производители не заморачиваются с содержанием кормов, там кроме обалденного искусственного запаха ничего натурального нет. Как-то проводил опыт когда ещё барменом работал. Угостил кормом для собак Чаппи двух любителей пива. Те плевались долго, липовые кириешки, за которых я выдавал корм собачий оказались на вкус отвратительным и не более...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20736
Качественный корм для собаки: залог активности и счастливой жизни домашнего любимца
Отправлено: 29.12.20 - 18:49
#3
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Цитата:
abaika95:
А я уже костей закупил для собачки

Теперь, придётся самому, их кушать... :lol: ;-)
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