Re: Качественный корм для собаки: залог активности и счастливой...

Отправлено: - 18:28

Мне кажется производители не заморачиваются с содержанием кормов, там кроме обалденного искусственного запаха ничего натурального нет. Как-то проводил опыт когда ещё барменом работал. Угостил кормом для собак Чаппи двух любителей пива. Те плевались долго, липовые кириешки, за которых я выдавал корм собачий оказались на вкус отвратительным и не более...