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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13577
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:07
#14881
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Цитата:
abaika95:
Юбилейный коммент будет Гоги

Твой он будет - это наиболее вероятно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2077
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:11
#14882
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Цитата:
abaika95:
иначе редакция не стала бы дополнять пункт соглашения

Что-то я не нашел дополнений. Подскажите, где эта вставка в Соглашение.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6415
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:13
#14883
Комментарий удален модератором.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13577
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:14
#14884
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Цитата:
Козлов я:
Что-то я не нашел дополнений. Подскажите, где эта вставка в Соглашение.

Цитата:
2.2.14. Неверное использование тегов, либо нестандартное форматирование сообщения, в том числе цитат, цвета и шрифтов. При цитировании сообщений других пользователей обязательно указание ника автора. Недопустимы пустые пробелы между строчками, увеличивающие длину сообщения


Надеюсь, моя цитата из правил не противоречит этим правилам?

[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:16]

[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:30]

[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:35]
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2077
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:21
#14885
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Цитата:
Victor Yang:


А, спасибо.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20736
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:25
#14886
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Цитата:
abaika95:
Спецом оставлю место

Почему это ещё - здесь? :lol: :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2152
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:40
#14887
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Victor Yang:


Это дополнение, скорее всего, идёт как расшифровка "...нестандартное форматирование сообщения, в том числе цитат, цвета ...", для особо "умных"
Что такое стандартное форматирование цитат?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2152
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:42
#14888
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Цитата:
drakon:
Почему это ещё - здесь?


"Это" всё ещё стремится утвердиться тут умнейшим, среди нас "глупцов"
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13577
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:48
#14889
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Цитата:
таноми52:
Что такое стандартное форматирование цитат?

Вот именно - это неизвестно. Я вот другим цветом выделил - это как считается? Вообще, для меня как человека имеющего дело со стандартами, фраза "стандартное форматирование" звучит нелепо. Потому как по идее её должно быть можно заменить на фразу "форматирование, соответствующее ГОСТ (ОСТ, СТ РК, СТП и т.д.)". Но таковых нормативных документов не существует.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2152
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:53
#14890
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Юля, аватаркой взяли портрет пассии Жириновского? :lol:
Солидарны с ним, что "женщина не обязана соответствовать стандартам красоты"?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6415
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:53
#14891
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Цитата:

abaika95: Спецом оставлю место

Непонял
А что в этой фразе обидного для дракона было?
Спецом значит специально оставлю место для юбилейного коммента Гоги
Что тут не так то?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6415
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:55
#14892
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Для этой
Да я умнейший
Среди вас ******
Хотя нет, грубо
Просто
По сравнению
С вами
Не дальновидной
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13577
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:56
#14893
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Цитата:
таноми52:
Юля, аватаркой взяли портрет пассии Жириновского?

В лучших традициях - выуживает неудачи в России и гордится ими. Пофиг что у меня сарай сгорел - главное что у соседа корова сдохла.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2077
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 18:15
#14894
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Цитата:
таноми52:
"женщина не обязана соответствовать стандартам красоты"?


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2152
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 18:21
#14895
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Цитата:
abaika95:
По сравнению С вами Не дальновидной


Да чё стесняешься-то, пацан?
Так и говори: "дурой"!
Лично меня это очень позабавит!

Форумчане, стремительно движемся к 15-ти тыс. комменту!
:lol:
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