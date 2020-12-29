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Досудебную претензию направил перевозчику акимат Костаная из-за того, что автобусы не вышли на линии в мороз
Досудебную претензию направил перевозчику акимат Костаная из-за того, что автобусы не вышли на линии в мороз
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