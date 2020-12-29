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≡ Досудебную претензию направил перевозчику акимат Костаная из-за того, что автобусы не вышли на линии в мороз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40609
Досудебную претензию направил перевозчику акимат Костаная из-за того, что автобусы не вышли на линии в мороз
Отправлено: 29.12.20 - 15:09
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Об этом, отвечая на запрос "НГ", сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Наурзбай МУСИН. Запрос акиму Костаная Кайрату Ахметову "НГ" отправила еще 4 декабря.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6415
Re: Досудебную претензию направил перевозчику акимат Костаная...
Отправлено: 29.12.20 - 15:09
#1
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Цитата:
Запрос акиму Костаная Кайрату Ахметову "НГ" отправила еще 4 декабря. 7 декабря аким перенаправил запрос в отдел ЖКХ. В установленный законом РК "О СМИ" срок - в течение 7-ми рабочих дней - ответ предоставлен не был.

Они хотели посовещаться что ответить.И забыли и посовещаться и ответить.
Остаётся уповать на здравый смысл
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13577
Re: Досудебную претензию направил перевозчику акимат Костаная...
Отправлено: 29.12.20 - 15:14
#2
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Интересно - что же на самом деле там было? Не зря же диспетчер сразу сказал что не вышли водители. А потом уже придумали стройную официальную версию. Интересно бы спросить у поставщика топлива - была ли претензия по качеству?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4360
Re: Досудебную претензию направил перевозчику акимат Костаная...
Отправлено: 29.12.20 - 18:17
#3
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Насколько я помню , там их заставляли по карточкам принимать оплату, это значит наличные в руках у водителей больше не будут, возможно по этой причине те отказались работать
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peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3769
Re: Досудебную претензию направил перевозчику акимат Костаная...
Отправлено: 29.12.20 - 19:07
#4
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Цена за проезд вопрос социального характера и чиновникам проще давить чем продумать и реализовать механизмы субсидий или компенсаций.

Просто тупо давят и вывод напрашивается сам:
Добить местного перевозчика, подтянуть "своего" и вот его уже обеспечить и шоколадным лизингом и поднятием цены за проезд.
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peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3769
Re: Досудебную претензию направил перевозчику акимат Костаная...
Отправлено: 29.12.20 - 19:10
#5
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Цитата:
Запрос акиму Костаная Кайрату Ахметову


А он вообще где? Что то не видать его и как там дела продвигаются с торговлей городских земель? Кто крайний то?
Я пропустил или ещё не решили?
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