Отправлено: - 15:09

Запрос акиму Костаная Кайрату Ахметову "НГ" отправила еще 4 декабря. 7 декабря аким перенаправил запрос в отдел ЖКХ. В установленный законом РК "О СМИ" срок - в течение 7-ми рабочих дней - ответ предоставлен не был.

Цитата:Они хотели посовещаться что ответить.И забыли и посовещаться и ответить.Остаётся уповать на здравый смысл