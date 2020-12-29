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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:07
Цитата:
Твой он будет - это наиболее вероятно.
abaika95:
Юбилейный коммент будет Гоги
Юбилейный коммент будет Гоги
Твой он будет - это наиболее вероятно.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:11
Цитата:
Что-то я не нашел дополнений. Подскажите, где эта вставка в Соглашение.
abaika95:
иначе редакция не стала бы дополнять пункт соглашения
иначе редакция не стала бы дополнять пункт соглашения
Что-то я не нашел дополнений. Подскажите, где эта вставка в Соглашение.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:13
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:14
Цитата:
Цитата:
Надеюсь, моя цитата из правил не противоречит этим правилам?
[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:16]
[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:30]
[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:35]
Козлов я:
Что-то я не нашел дополнений. Подскажите, где эта вставка в Соглашение.
Что-то я не нашел дополнений. Подскажите, где эта вставка в Соглашение.
Цитата:
2.2.14. Неверное использование тегов, либо нестандартное форматирование сообщения, в том числе цитат, цвета и шрифтов. При цитировании сообщений других пользователей обязательно указание ника автора. Недопустимы пустые пробелы между строчками, увеличивающие длину сообщения
Надеюсь, моя цитата из правил не противоречит этим правилам?
[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:16]
[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:30]
[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:35]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:21
Цитата:
А, спасибо.
Victor Yang:
А, спасибо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20736
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:25
Цитата:
Почему это ещё - здесь?
abaika95:
Спецом оставлю место
Спецом оставлю место
Почему это ещё - здесь?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:40
Victor Yang:
Это дополнение, скорее всего, идёт как расшифровка "...нестандартное форматирование сообщения, в том числе цитат, цвета ...", для особо "умных"
Что такое стандартное форматирование цитат?
Это дополнение, скорее всего, идёт как расшифровка "...нестандартное форматирование сообщения, в том числе цитат, цвета ...", для особо "умных"
Что такое стандартное форматирование цитат?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:42
Цитата:
"Это" всё ещё стремится утвердиться тут умнейшим, среди нас "глупцов"
drakon:
Почему это ещё - здесь?
Почему это ещё - здесь?
"Это" всё ещё стремится утвердиться тут умнейшим, среди нас "глупцов"
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:48
Цитата:
Вот именно - это неизвестно. Я вот другим цветом выделил - это как считается? Вообще, для меня как человека имеющего дело со стандартами, фраза "стандартное форматирование" звучит нелепо. Потому как по идее её должно быть можно заменить на фразу "форматирование, соответствующее ГОСТ (ОСТ, СТ РК, СТП и т.д.)". Но таковых нормативных документов не существует.
таноми52:
Что такое стандартное форматирование цитат?
Что такое стандартное форматирование цитат?
Вот именно - это неизвестно. Я вот другим цветом выделил - это как считается? Вообще, для меня как человека имеющего дело со стандартами, фраза "стандартное форматирование" звучит нелепо. Потому как по идее её должно быть можно заменить на фразу "форматирование, соответствующее ГОСТ (ОСТ, СТ РК, СТП и т.д.)". Но таковых нормативных документов не существует.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:53
Юля, аватаркой взяли портрет пассии Жириновского?
Солидарны с ним, что "женщина не обязана соответствовать стандартам красоты"?
Солидарны с ним, что "женщина не обязана соответствовать стандартам красоты"?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:53
Цитата:
abaika95: Спецом оставлю место
Непонял
А что в этой фразе обидного для дракона было?
Спецом значит специально оставлю место для юбилейного коммента Гоги
Что тут не так то?
abaika95: Спецом оставлю место
Непонял
А что в этой фразе обидного для дракона было?
Спецом значит специально оставлю место для юбилейного коммента Гоги
Что тут не так то?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:55
Для этой
Да я умнейший
Среди вас ******
Хотя нет, грубо
Просто
По сравнению
С вами
Не дальновидной
Да я умнейший
Среди вас ******
Хотя нет, грубо
Просто
По сравнению
С вами
Не дальновидной
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 17:56
Цитата:
В лучших традициях - выуживает неудачи в России и гордится ими. Пофиг что у меня сарай сгорел - главное что у соседа корова сдохла.
таноми52:
Юля, аватаркой взяли портрет пассии Жириновского?
Юля, аватаркой взяли портрет пассии Жириновского?
В лучших традициях - выуживает неудачи в России и гордится ими. Пофиг что у меня сарай сгорел - главное что у соседа корова сдохла.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 18:15
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 18:21
Цитата:
Да чё стесняешься-то, пацан?
Так и говори: "дурой"!
Лично меня это очень позабавит!
Форумчане, стремительно движемся к 15-ти тыс. комменту!
abaika95:
По сравнению С вами Не дальновидной
По сравнению С вами Не дальновидной
Да чё стесняешься-то, пацан?
Так и говори: "дурой"!
Лично меня это очень позабавит!
Форумчане, стремительно движемся к 15-ти тыс. комменту!
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