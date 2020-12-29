Отправлено: - 17:14

Козлов я:

Что-то я не нашел дополнений. Подскажите, где эта вставка в Соглашение.

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[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:16]

[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:30]

[Исправлено: Victor Yang, 29.12.2020 - 17:35]

Цитата:Цитата:Надеюсь, моя цитата из правил не противоречит этим правилам?