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≡ 38 человек поместили на изоляцию после возвращения из Египта в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40605
38 человек поместили на изоляцию после возвращения из Египта в Костанай
Отправлено: 29.12.20 - 14:12
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Эти пассажиры прилетели из Шарм-эль-Шейха без ПЦР-справок на коронавирусную инфекцию. Международный авиарейс «Шарм-эль-Шейх - Костанай» приземлился в аэропорту 29 декабря. На борту находилось 188 пассажиров и 7 членов экипажа.
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* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10246
Re: 38 человек поместили на изоляцию после возвращения из Египта...
Отправлено: 29.12.20 - 14:12
#1
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///Там они будут находится до 3 суток, пока не получат результаты лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.//

счастливой встречи Нового года в госпитале,земляки!
романтика.
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