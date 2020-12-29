Отправлено: - 12:32

abaika95:

Я очень часто ошибаюсь Если буду ошибаться в цитировании как уважаямая ОК это простительно? "Ведь у нее так было"

Цитата:Часто ошибаюсь, и ошибаются иногда разные вещи. Нет не простительно. Вам лично разъяснили что и как. Будете нарушать специально и регулярно, как было до этого, - не простим.