Отправлено: - 12:42

abaika95:

Без проблем у всех здравый смысл свой,вы это понимаете Я такие отступы считаю оправданными А как по вашему?

abaika95:

Оно говорит только о том то вы не хотите вести диалог как юрист

Цитата:Вам на это уже ответили.Цитата:Оно говорило о том, что вы не прочитали Соглашение и пишите отсебятину. В отличие от администрации. Вот начните себя вести как минимум, как администрация (юридического поведения от вас не ждем) и перечитайте.