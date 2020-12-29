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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
262
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:42
#14821
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Цитата:
abaika95:
Без проблем у всех здравый смысл свой,вы это понимаете Я такие отступы считаю оправданными А как по вашему?


Вам на это уже ответили.

Цитата:
abaika95:
Оно говорит только о том то вы не хотите вести диалог как юрист

Оно говорило о том, что вы не прочитали Соглашение и пишите отсебятину. В отличие от администрации. Вот начните себя вести как минимум, как администрация (юридического поведения от вас не ждем) и перечитайте.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:44
#14822
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Цитата:
Серый волк:
Когда от пачки дрожжей этот сортир

Цитата:
Серый волк:
плывущих по степи верхом на сортире


кому что, а кому сортиры ближе по жизни.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:46
#14823
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Цитата:
drakon:
Пора начинать - удалять...


согласен.
за отсутствие здравого смысла у пациента.

[Исправлено: alex_60, 29.12.2020 - 12:47]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6390
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:48
#14824
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Цитата:
Rexyn:
Вам на это уже ответили.

Ответ был что в рамках здравого смысла



Хорошо

Я вас понял



Цитата:
Rexyn:
Вот начните себя вести как минимум, как администрация

Договор апеллирует к здравому смыслу форумчан
Нет пунктов как правильно цитировать
Нет пунктов какие отступы позволительны
Отлично!

[Исправлено: abaika95, 29.12.2020 - 12:49]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6390
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:51
#14825
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Серый говорит что никто не будет разговаривать с подставкой под ёршик
Но Алекс зачем-то ему ответил
Алекс совсем себя уважать перестал
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:51
#14826
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проверяет реакцию на свои пробелы.
издевается по другому.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:53
#14827
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я не читал что там св написал,
увидел слово сортиры в начале текста,
мне хватило.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6390
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:54
#14828
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Алекс не реагируй но слово сортиры
Особенно от св
Иначе придется на каждый его пост реагировать
Жизни не хватит
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20730
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 13:03
#14829
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Цитата:
alex_60:
издевается по другому.

У него,наверное,тестостерон,
от этого - поаышается... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2070
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 13:32
#14830
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Цитата:
abaika95:
Цитата: Rexyn: Вам на это уже ответили.

И чего было дергаться? Сразу нельзя было писать цитаты как положено и как форумчане просили?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13566
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 13:38
#14831
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А чего в этом году шапка сайта без новогодних атрибутов?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9510
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 13:49
#14832
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Цитата:
Victor Yang:
А чего в этом году шапка сайта без новогодних атрибутов?

Уместнее будет туда коронавирус с шипами залепить. :-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13566
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 14:05
#14833
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Цитата:
maxsaf:
Уместнее будет туда коронавирус с шипами залепить.

Да хватило этого вируса за 9 месяцев. Пусть хоть немного атмосфера поменяется.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10246
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 14:06
#14834
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Цитата:
Victor Yang:
А чего в этом году шапка сайта без новогодних атрибутов?


шапка сайта с новогодними атрибутами приравнивается к корпоративу.
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