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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 262
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:42
Цитата:
Вам на это уже ответили.
Цитата:
Оно говорило о том, что вы не прочитали Соглашение и пишите отсебятину. В отличие от администрации. Вот начните себя вести как минимум, как администрация (юридического поведения от вас не ждем) и перечитайте.
abaika95:
Без проблем у всех здравый смысл свой,вы это понимаете Я такие отступы считаю оправданными А как по вашему?
Без проблем у всех здравый смысл свой,вы это понимаете Я такие отступы считаю оправданными А как по вашему?
Вам на это уже ответили.
Цитата:
abaika95:
Оно говорит только о том то вы не хотите вести диалог как юрист
Оно говорит только о том то вы не хотите вести диалог как юрист
Оно говорило о том, что вы не прочитали Соглашение и пишите отсебятину. В отличие от администрации. Вот начните себя вести как минимум, как администрация (юридического поведения от вас не ждем) и перечитайте.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:44
Цитата:
Цитата:
кому что, а кому сортиры ближе по жизни.
Серый волк:
Когда от пачки дрожжей этот сортир
Когда от пачки дрожжей этот сортир
Цитата:
Серый волк:
плывущих по степи верхом на сортире
плывущих по степи верхом на сортире
кому что, а кому сортиры ближе по жизни.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:46
Цитата:
согласен.
за отсутствие здравого смысла у пациента.
[Исправлено: alex_60, 29.12.2020 - 12:47]
drakon:
Пора начинать - удалять...
Пора начинать - удалять...
согласен.
за отсутствие здравого смысла у пациента.
[Исправлено: alex_60, 29.12.2020 - 12:47]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:48
Цитата:
Ответ был что в рамках здравого смысла
Хорошо
Я вас понял
Цитата:
Договор апеллирует к здравому смыслу форумчан
Нет пунктов как правильно цитировать
Нет пунктов какие отступы позволительны
Отлично!
[Исправлено: abaika95, 29.12.2020 - 12:49]
Rexyn:
Вам на это уже ответили.
Вам на это уже ответили.
Ответ был что в рамках здравого смысла
Хорошо
Я вас понял
Цитата:
Rexyn:
Вот начните себя вести как минимум, как администрация
Вот начните себя вести как минимум, как администрация
Договор апеллирует к здравому смыслу форумчан
Нет пунктов как правильно цитировать
Нет пунктов какие отступы позволительны
Отлично!
[Исправлено: abaika95, 29.12.2020 - 12:49]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:51
Серый говорит что никто не будет разговаривать с подставкой под ёршик
Но Алекс зачем-то ему ответил
Алекс совсем себя уважать перестал
Но Алекс зачем-то ему ответил
Алекс совсем себя уважать перестал
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:51
проверяет реакцию на свои пробелы.
издевается по другому.
издевается по другому.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:53
я не читал что там св написал,
увидел слово сортиры в начале текста,
мне хватило.
увидел слово сортиры в начале текста,
мне хватило.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 12:54
Алекс не реагируй но слово сортиры
Особенно от св
Иначе придется на каждый его пост реагировать
Жизни не хватит
Особенно от св
Иначе придется на каждый его пост реагировать
Жизни не хватит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20730
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 13:03
Цитата:
У него,наверное,тестостерон,
от этого - поаышается...
alex_60:
издевается по другому.
издевается по другому.
У него,наверное,тестостерон,
от этого - поаышается...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2070
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 13:32
Цитата:
И чего было дергаться? Сразу нельзя было писать цитаты как положено и как форумчане просили?
abaika95:
Цитата: Rexyn: Вам на это уже ответили.
Цитата: Rexyn: Вам на это уже ответили.
И чего было дергаться? Сразу нельзя было писать цитаты как положено и как форумчане просили?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 13:38
А чего в этом году шапка сайта без новогодних атрибутов?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9510
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 13:49
Цитата:
Уместнее будет туда коронавирус с шипами залепить.
Victor Yang:
А чего в этом году шапка сайта без новогодних атрибутов?
А чего в этом году шапка сайта без новогодних атрибутов?
Уместнее будет туда коронавирус с шипами залепить.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 14:05
Цитата:
Да хватило этого вируса за 9 месяцев. Пусть хоть немного атмосфера поменяется.
maxsaf:
Уместнее будет туда коронавирус с шипами залепить.
Уместнее будет туда коронавирус с шипами залепить.
Да хватило этого вируса за 9 месяцев. Пусть хоть немного атмосфера поменяется.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 14:06
Цитата:
шапка сайта с новогодними атрибутами приравнивается к корпоративу.
Victor Yang:
А чего в этом году шапка сайта без новогодних атрибутов?
А чего в этом году шапка сайта без новогодних атрибутов?
шапка сайта с новогодними атрибутами приравнивается к корпоративу.
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