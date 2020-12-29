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Страница 310 из 310«1...308309310
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13566
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.12.20 - 12:15
#3091
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Там есть замечательное место о трактовке Соглашения в рамках здравого смысла.

Действительно - очень удобно. Но всё же, цитирование без ника - чем это "нестандартное" цитирование? Тем более, такая техническая возможность есть. Считаю что такое цитирование нельзя считать неправильным и тем более, удалять за это.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20730
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.12.20 - 12:16
#3092
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
нарушение или сделаете поблажку для людей с плохим зрением?)

Абайка, купи себе - очки. Я 40 лет ими пользуюсь
и хорошр вижу... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6390
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.12.20 - 12:18
#3093
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Покажите мне человека, который никогда не ошибался.

Я очень часто ошибаюсь
Если буду ошибаться в цитировании как уважаямая ОК это простительно? "Ведь у нее так было"
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
262
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.12.20 - 12:32
#3094
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я очень часто ошибаюсь Если буду ошибаться в цитировании как уважаямая ОК это простительно? "Ведь у нее так было"


Часто ошибаюсь, и ошибаются иногда разные вещи. Нет не простительно. Вам лично разъяснили что и как. Будете нарушать специально и регулярно, как было до этого, - не простим.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2145
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.12.20 - 13:51
#3095
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
abaika95: Я очень часто ошибаюсь Если буду ошибаться в цитировании как уважаямая ОК это простительно?

... Вам лично разъяснили что и как. Будете нарушать специально и регулярно, как было до этого, - не простим.


Ишь ты, "часто ошибается"...А мне написал, что теперь вот СПЕЦИАЛЬНО не будет указывать мой ник
Просто издёвка над форумчанами! Давно редакции надо было обуздать вышедшего из здравых рамок!
Очень надеюсь, что в дальнейшем не простите нарушителя!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
617
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.12.20 - 14:05
#3096
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну, всё-таки Соглашение - это документ. И в нём нужно именно всё это прописать. Приведённая выше формулировка довольно расплывчатая.

Сформулируем конкретнее, чуть позже.
Цитата:
Victor Yang:
И да - нажатие на кнопку быстрого цитирования не всегда срабатывает почему-то.

Сейчас я вас процитировал почти без проблем) Там нужно курсор чуть ниже ставить, я сам еще не привык к этому.
А по сути - ссылка на пользователя, которого вы цитируете, необходима для других пользователей, чтобы разобраться в вашей дискуссии. Не в личке же общаетесь, а в чате.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
617
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.12.20 - 14:08
#3097
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Считаю что такое цитирование нельзя считать неправильным и тем более, удалять за это.

Это нарушение правил сайта. Бывают нарушения грубые, бывают непроизвольные (из-за незнания этих самых правил). По вторым сначала будем предупреждать и только после повторения принимать меры.
Профайл Посетить вебсайт
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13566
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.12.20 - 14:11
#3098
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Сейчас я вас процитировал почти без проблем)

Вот через раз такое. С чем связано - не пойму. Обычно нормально, но бывает вообще ничего не нажимается.
Цитата:
Тимур Гафуров:
А по сути - ссылка на пользователя, которого вы цитируете, необходима для других пользователей, чтобы разобраться в вашей дискуссии.

Я согласен. Но тут чисто такой "юридический момент". Почти как с масками - "их нужно носить правильно", а за неправильное ношение могут и штраф наложить. А где документ о том как правильно их носить? Где требования к маскам - их толщине, пористости и проч.? Я всё понимаю, ношу, но всё же?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10246
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.12.20 - 14:16
#3099
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь "юрист" Янг прицепился.
все же выяснили , нет до скончания века теперь мусолить .
кнопка нажимается без проблем,
у меня лично ни разу проблем не было.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
262
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.12.20 - 14:20
#3100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ишь ты, "часто ошибается"...А мне написал, что теперь вот СПЕЦИАЛЬНО не будет указывать мой ник Просто издёвка над форумчанами! Давно редакции надо было обуздать вышедшего из здравых рамок! Очень надеюсь, что в дальнейшем не простите нарушителя!


Цитата:
Victor Yang:
Но тут чисто такой "юридический момент".


Соглашение изменили. Цитирование сообщений других пользователей теперь только с указанием их ников. Модераторы будут уведомлены об изменении и будут вправе не одобрять такие сообщения.
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Страница 310 из 310«1...308309310
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