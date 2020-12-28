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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 23:35
#14776
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Цитата-/Естественно не будут - Витал же говорил, к местным сразу люди приходят в гражданке, с жалобой на шум от соседей/


К кому из местных хоть раз приходили люди в форме за то что вы пишите комменты ?


Одним махом ответим сектанской теории Макса о том что местные не пишут тут потомучто их за городом расстреливают))


Массово


Пол города уже нет
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13557
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 23:44
#14777
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Цитата:
abaika95:
Но когда человек уеховший 20 лет назад из страны и льет на эту страну по нос (серого) это для меня не понятно, тут я считаю надо лечить

Ну не надо ведь всех на этого по носа равнять. Он один тут такой. Сначала вроде интересно было - много пишет, смело. Но через 12 лет вообще ничего не поменялось. Взять любые 90% комментариев его - одно и то же и ничего конструктивного, никаких рассуждений, все в г..., а он один д'Артаньян в белом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9507
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 23:46
#14778
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Цитата:
abaika95:
К кому из местных хоть раз приходили люди в форме за то что вы пишите комменты ?

В форме - не знаю. В гражданке - к Виталу приходили. Он же сам рассказывал, забыли что-ли? ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9507
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 23:56
#14779
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Цитата:
abaika95:
Поуеховшим тоже можно быть адекватным

Адекватный это который в политический спор не вступает?))

Цитата:
abaika95:
Когда я с тобой политически спорил или с поуеховшим Витом?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7630
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:00
#14780
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Цитата:
abaika95:
К кому из местных хоть раз приходили люди в форме за то что вы пишите комменты ?

Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9507
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:04
#14781
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Цитата:
Добринцофф:
Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу.

Ваши сведения достоверные? Иначе Абайка в пух и прах разнесет :-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6072
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:14
#14782
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Цитата:
Добринцофф:
Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу.

А кому позвонить не могут, на тех абайку натравляют? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:14
#14783
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Цитата:
Victor Yang:
Но через 12 лет вообще ничего не поменялось. Взять любые 90% комментариев его - одно и то же и ничего конструктивного, никаких рассуждений, все в г..., а он один д'Артаньян в белом





Я читал его комменты 10 летней давности

Он вполне себе рассуждал добро и относительно может быть иногда справедливо

А сейчас он стоит по нос в своем же...




Цитата-/. В гражданке - к Виталу приходили. Он же сам рассказывал, забыли что-ли?/



Вит любитель преувеличить,фамилию должность приходившего в студию
Надо разбираться)




Цитата-/Адекватный это который в политический спор не вступает?))/


Это который адекватно вступает)



Цитата-/Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу/



И ты ходил? И что спрашивали? Угрожали? Вывезли в лес и убили от чего ты теперь комменты не пишешь?) Или может хотели разобраться ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9507
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:15
#14784
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Цитата:
elektron:
А кому позвонить не могут, на тех абайку натравляют?

Даже не знаю, что хуже :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9507
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:17
#14785
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Цитата:
abaika95:
И ты ходил? И что спрашивали? Угрожали? Вывезли в лес и убили от чего ты теперь комменты не пишешь?) Или может хотели разобраться ?

Если и то и другое, то какого ответа вы ждете? :lol:
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