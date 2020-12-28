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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 23:35
Цитата-/Естественно не будут - Витал же говорил, к местным сразу люди приходят в гражданке, с жалобой на шум от соседей/
К кому из местных хоть раз приходили люди в форме за то что вы пишите комменты ?
Одним махом ответим сектанской теории Макса о том что местные не пишут тут потомучто их за городом расстреливают))
Массово
Пол города уже нет
К кому из местных хоть раз приходили люди в форме за то что вы пишите комменты ?
Одним махом ответим сектанской теории Макса о том что местные не пишут тут потомучто их за городом расстреливают))
Массово
Пол города уже нет
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13557
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 23:44
Цитата:
Ну не надо ведь всех на этого по носа равнять. Он один тут такой. Сначала вроде интересно было - много пишет, смело. Но через 12 лет вообще ничего не поменялось. Взять любые 90% комментариев его - одно и то же и ничего конструктивного, никаких рассуждений, все в г..., а он один д'Артаньян в белом.
abaika95:
Но когда человек уеховший 20 лет назад из страны и льет на эту страну по нос (серого) это для меня не понятно, тут я считаю надо лечить
Но когда человек уеховший 20 лет назад из страны и льет на эту страну по нос (серого) это для меня не понятно, тут я считаю надо лечить
Ну не надо ведь всех на этого по носа равнять. Он один тут такой. Сначала вроде интересно было - много пишет, смело. Но через 12 лет вообще ничего не поменялось. Взять любые 90% комментариев его - одно и то же и ничего конструктивного, никаких рассуждений, все в г..., а он один д'Артаньян в белом.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 23:46
Цитата:
В форме - не знаю. В гражданке - к Виталу приходили. Он же сам рассказывал, забыли что-ли?
abaika95:
К кому из местных хоть раз приходили люди в форме за то что вы пишите комменты ?
К кому из местных хоть раз приходили люди в форме за то что вы пишите комменты ?
В форме - не знаю. В гражданке - к Виталу приходили. Он же сам рассказывал, забыли что-ли?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 23:56
Цитата:
Адекватный это который в политический спор не вступает?))
Цитата:
abaika95:
Поуеховшим тоже можно быть адекватным
Поуеховшим тоже можно быть адекватным
Адекватный это который в политический спор не вступает?))
Цитата:
abaika95:
Когда я с тобой политически спорил или с поуеховшим Витом?
Когда я с тобой политически спорил или с поуеховшим Витом?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7630
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:00
Цитата:
Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу.
abaika95:
К кому из местных хоть раз приходили люди в форме за то что вы пишите комменты ?
К кому из местных хоть раз приходили люди в форме за то что вы пишите комменты ?
Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:04
Цитата:
Ваши сведения достоверные? Иначе Абайка в пух и прах разнесет
Добринцофф:
Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу.
Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу.
Ваши сведения достоверные? Иначе Абайка в пух и прах разнесет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6072
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:14
Цитата:
А кому позвонить не могут, на тех абайку натравляют?
Добринцофф:
Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу.
Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу.
А кому позвонить не могут, на тех абайку натравляют?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:14
Цитата:
Я читал его комменты 10 летней давности
Он вполне себе рассуждал добро и относительно может быть иногда справедливо
А сейчас он стоит по нос в своем же...
Цитата-/. В гражданке - к Виталу приходили. Он же сам рассказывал, забыли что-ли?/
Вит любитель преувеличить,фамилию должность приходившего в студию
Надо разбираться)
Цитата-/Адекватный это который в политический спор не вступает?))/
Это который адекватно вступает)
Цитата-/Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу/
И ты ходил? И что спрашивали? Угрожали? Вывезли в лес и убили от чего ты теперь комменты не пишешь?) Или может хотели разобраться ?
Victor Yang:
Но через 12 лет вообще ничего не поменялось. Взять любые 90% комментариев его - одно и то же и ничего конструктивного, никаких рассуждений, все в г..., а он один д'Артаньян в белом
Но через 12 лет вообще ничего не поменялось. Взять любые 90% комментариев его - одно и то же и ничего конструктивного, никаких рассуждений, все в г..., а он один д'Артаньян в белом
Я читал его комменты 10 летней давности
Он вполне себе рассуждал добро и относительно может быть иногда справедливо
А сейчас он стоит по нос в своем же...
Цитата-/. В гражданке - к Виталу приходили. Он же сам рассказывал, забыли что-ли?/
Вит любитель преувеличить,фамилию должность приходившего в студию
Надо разбираться)
Цитата-/Адекватный это который в политический спор не вступает?))/
Это который адекватно вступает)
Цитата-/Они не приходят,а звонят и вежливо приглашают на беседу/
И ты ходил? И что спрашивали? Угрожали? Вывезли в лес и убили от чего ты теперь комменты не пишешь?) Или может хотели разобраться ?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:15
Цитата:
Даже не знаю, что хуже
elektron:
А кому позвонить не могут, на тех абайку натравляют?
А кому позвонить не могут, на тех абайку натравляют?
Даже не знаю, что хуже
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.12.20 - 00:17
Цитата:
Если и то и другое, то какого ответа вы ждете?
abaika95:
И ты ходил? И что спрашивали? Угрожали? Вывезли в лес и убили от чего ты теперь комменты не пишешь?) Или может хотели разобраться ?
И ты ходил? И что спрашивали? Угрожали? Вывезли в лес и убили от чего ты теперь комменты не пишешь?) Или может хотели разобраться ?
Если и то и другое, то какого ответа вы ждете?
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