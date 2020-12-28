Отправлено: - 23:44

abaika95:

Но когда человек уеховший 20 лет назад из страны и льет на эту страну по нос (серого) это для меня не понятно, тут я считаю надо лечить

Цитата:Ну не надо ведь всех на этого по носа равнять. Он один тут такой. Сначала вроде интересно было - много пишет, смело. Но через 12 лет вообще ничего не поменялось. Взять любые 90% комментариев его - одно и то же и ничего конструктивного, никаких рассуждений, все в г..., а он один д'Артаньян в белом.