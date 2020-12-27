Причины того, почему люди из страны уезжают, мне понятны полностью. Лично меня эти проблемы тоже волнуют, и волнуют сильно. Есть несколько причин, почему я пока не уезжаю, и не перевожу семью. Читать новость
drakon: Люди, вам ещё не - противно, читать абайку...
Шпик-загаживатель самого низкого уровня. Цель его примитивна - изгадить все ветки абсолютно всё равно какими набросами, с единственой целью, чтоб люди заходящие видели его кучи и им становилось противно читать. И тем более не комментировать. Топорно использует методичку для форумных шпиков, но самым топорным видом, соответственно его статусу. Загаживание - нападение- враньё. Оставляющих комментарии хабалит в базарном виде.
Почему-то этот разлагающий форум персонаж нравится редакции НГ.
Серый волк: Почему-то этот разлагающий форум персонаж нравится редакции НГ.
Серый опередил меня. Мне кажется, что его еврейские тролличьи вопросы так зас..ли форум, что простые читатели просто боятся лишний раз сюда заходить. Почему-то редакция на это никак не реагирует. Может ОК поэтому ушла?
Victor Yang: По идее, всё что не относится к статье - оффтоп.
Согласен с вами. Заметил поздно, куда направилась ваша высоко интеллектуальная дискуссия, поэтому сейчас банить никого не буду. Но продолжать обсуждение друг друга здесь не советую. Идите во флуд, граждане! А по поводу того, кто редакции нравится и кто не нравится - мы ко всем пользователям относимся со всем нашим расположением) Независимо от их позиции по конкретным обсуждаемым темам. До тех пор, пока правила не нарушают. Ну а куда сообщать о нарушениях, вы знаете.
ACROS: Фамилию, можно назвать? Чего или кого вы боитесь?
Та ни боже мой! Когда я говорил про ,,кого-то,,, я имел в виду силу или силы, т.е. группы людей, и силы за ними стоящие, а не чьи-то персоналии или конкретных исполнителей. Так сказать, Погремушка... Вы просите фамилии!? Ну извольте!
Ну с Куатом все понятно - у него когда запись видео включается - на телефоне женский голос что-то очень быстро говорит про громкость на ноль или что-то типа того, фиг разберешь. Походу ему надо смартфон нормальный купить, гугл переводчик не глюки и он мог нормально продукты закупать. Но это не точно
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