Отправлено: - 15:35

Victor Yang:

По идее, всё что не относится к статье - оффтоп.

Цитата:Согласен с вами. Заметил поздно, куда направилась ваша высоко интеллектуальная дискуссия, поэтому сейчас банить никого не буду. Но продолжать обсуждение друг друга здесь не советую. Идите во флуд, граждане!А по поводу того, кто редакции нравится и кто не нравится - мы ко всем пользователям относимся со всем нашим расположением) Независимо от их позиции по конкретным обсуждаемым темам. До тех пор, пока правила не нарушают. Ну а куда сообщать о нарушениях, вы знаете.