abaika95: Максу ответ:как уйдут все поуеховшие уйду и я,эксперимент будет закончен)
Не торопитесь
Статья есть интересная: Цитата:
Президент публично заявил, что молодежь республики должна обязательного знать русский. Сейчас Токаев – проводник русского мира в Казахстане. В Узбекистане и Киргизии постепенно начинается усиление позиций русского языка, и теперь Казахстан присоединяется к этому движению.
Что насчет сотрудничества Казахстана с США? Многие называют его больной темой
— В этом же году Казахстан объявил, что убирает американских офицеров из биолаборатории в Алматы. Сейчас идут переговоры об отправке российских военных инспекторов в те учреждения, где раньше работали американцы. Думаю, по итогам ОДКБ может опубликовать ряд интересных сведений о нарушении Вашингтоном договора о запрете биооружия.
Можно не ждать и пойти писать в Ленинский Путь или Наш Костанай - том точно поуехавших нет. Да и вообще почти никого нет - только очень свои появляются под нужными статьями. Про НК не скажу, а вот Ленинский Путь - 100%.
Цитата-/Президент публично заявил, что молодежь республики должна обязательного знать русский./
Я его поздравлю и Иван Смирнова тоже (имя изменено)
Тут кстати источник из администрации президента США недавно выступал его зовут Билл Тейлор (имя чучуть изменено) так вот он говорит что молодежь Канады должна будет изучать Американский английский а не свой диалект канадского
На руку власти играет погода. В 10-х числах января обещают сильные морозы в северных областях, включая столицу. Начать при таких температурах «майдан», будет сложнее. Тем более, общими усилиями спецслужб удалось отследить основных заводил и каналы их финансирования из зарубежья.
Victor Yang: Можно не ждать и пойти писать в Ленинский Путь или Наш Костанай - том точно поуехавших нет. Да и вообще почти никого нет - только очень свои появляются под нужными статьями. Про НК не скажу, а вот Ленинский Путь - 100
Не спасибо там скучно) А ты что обиделся за поуеховших ?
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