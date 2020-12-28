Прогноз на 5 дней
переменная облачность-9°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • З-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 985 из 985«1...983984985
Ответить Новый топик
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20724
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:20
#14761
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
При приеме на госслужбу достаточно будет показать наличие современного смартфона

И чё, и мозги даже - не нужны? Только - смартфон? Вот - дела... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9498
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:23
#14762
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Максу ответ:как уйдут все поуеховшие уйду и я,эксперимент будет закончен)

Не торопитесь :lol:

Статья есть интересная:
Цитата:
Президент публично заявил, что молодежь республики должна обязательного знать русский. Сейчас Токаев – проводник русского мира в Казахстане. В Узбекистане и Киргизии постепенно начинается усиление позиций русского языка, и теперь Казахстан присоединяется к этому движению.



тыц
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9498
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:24
#14763
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И чё, и мозги даже - не нужны? Только - смартфон? Вот - дела...

Уже давно так - гугл открыл - болячки полечил. Ютуб открыл - машину починил :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9498
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:26
#14764
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что насчет сотрудничества Казахстана с США? Многие называют его больной темой

— В этом же году Казахстан объявил, что убирает американских офицеров из биолаборатории в Алматы. Сейчас идут переговоры об отправке российских военных инспекторов в те учреждения, где раньше работали американцы. Думаю, по итогам ОДКБ может опубликовать ряд интересных сведений о нарушении Вашингтоном договора о запрете биооружия.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13554
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:28
#14765
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как уйдут все поуеховшие уйду и я

Можно не ждать и пойти писать в Ленинский Путь или Наш Костанай - том точно поуехавших нет. Да и вообще почти никого нет - только очень свои появляются под нужными статьями. Про НК не скажу, а вот Ленинский Путь - 100%.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6366
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:28
#14766
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Президент публично заявил, что молодежь республики должна обязательного знать русский./



Я его поздравлю и Иван Смирнова тоже (имя изменено)


Тут кстати источник из администрации президента США недавно выступал его зовут Билл Тейлор (имя чучуть изменено) так вот он говорит что молодежь Канады должна будет изучать Американский английский а не свой диалект канадского

Кхм кхм так что бегите учите )
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9498
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:28
#14767
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Майдан отменяется, холодно:

:lol:

Цитата:
На руку власти играет погода. В 10-х числах января обещают сильные морозы в северных областях, включая столицу. Начать при таких температурах «майдан», будет сложнее. Тем более, общими усилиями спецслужб удалось отследить основных заводил и каналы их финансирования из зарубежья.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6366
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:29
#14768
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Можно не ждать и пойти писать в Ленинский Путь или Наш Костанай - том точно поуехавших нет. Да и вообще почти никого нет - только очень свои появляются под нужными статьями. Про НК не скажу, а вот Ленинский Путь - 100





Не спасибо там скучно)
А ты что обиделся за поуеховших ?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9498
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:34
#14769
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Канады должна будет изучать Американский английский а не свой диалект канадского Кхм кхм так что бегите учите )

Легко. Там же целых три слова разных вроде. :lol:
Тюк - шапка, американцы так не говорят
А еще канадцы yeah вставляют везде ))
Многоуровневая парковка parkade
Ну и мож еще пару отличий ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6366
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:44
#14770
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Легко. Там же целых три слова разных вроде./



А разве канадский английский не приближен к исконному островному английскому с его гнусоватой непонятностью?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9498
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.12.20 - 22:47
#14771
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А разве канадский английский не приближен к исконному островному английскому с его гнусоватой непонятностью?

Не-а. :-)
Профайл
Страница 985 из 985«1...983984985
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: alex_60, таноми52, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS