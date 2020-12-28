Отправлено: - 22:29

Victor Yang:

Можно не ждать и пойти писать в Ленинский Путь или Наш Костанай - том точно поуехавших нет. Да и вообще почти никого нет - только очень свои появляются под нужными статьями. Про НК не скажу, а вот Ленинский Путь - 100

Цитата:Не спасибо там скучно)А ты что обиделся за поуеховших ?